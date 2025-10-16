Exceso de médicos graduados provoca déficit de internados, advierte Minsa

Exclusivo Suscriptores

Un grupo de médicos aspirantes al internado médico manifestó su “profunda indignación” ante lo que consideran una situación injusta en el proceso de asignación de plazas del programa Viva Voz.

Los futuros profesionales denunciaron que el 8 de octubre fueron notificados de que solo se habilitaron 248 plazas, pese a que 451 aspirantes participaron en el Viva Voz. Esto dejó fuera a 203 médicos, no por falta de mérito, sino por una “escasez de cupos disponibles”.

Los médicos graduados que requieren realizar el internado para obtener la idoneidad acudieron el pasado 14 de octubre al pleno de la Asamblea Nacional para plantear la situación que enfrentan por la falta de plazas.

Jelani Forsythe, médica graduada, recordó en el pleno de la Asamblea Nacional que realizar el internado es una etapa importante para lograr la idoneidad que les permite ejercer legalmente en el país.

Atribuyó la falta de plazas de internado a las limitaciones estructurales y presupuestarias que hoy amenazan la continuidad de la formación médica en Panamá.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa) aclaró que, pese al esfuerzo constante por ampliar la formación médica en el país, existen obstáculos estructurales que impiden que todos los médicos egresados puedan acceder al internado y completar su formación profesional en condiciones óptimas.

Cada año se gradúan aproximadamente 400 médicos en las facultades del país —dos públicas y cuatro privadas, algunas con sedes en la capital y en el interior—, pero este número supera con creces las plazas disponibles para realizar el internado.

La situación se complica por la falta de control uniforme en la admisión de estudiantes en las universidades privadas, que pueden matricular un número indefinido de alumnos sin que exista correlación con la capacidad del sistema de salud para formarlos hasta la etapa de internado, indicó el Minsa.

El Minsa, en un comunicado, señaló que el examen de certificación, que se aplica tres veces al año, reúne entre 700 y 800 aspirantes por convocatoria, incluidos quienes no aprobaron exámenes anteriores. De ellos, unos 400 logran superar cada prueba.

Sin embargo, aprobar el examen no garantiza automáticamente un cupo en el internado, ya que la adjudicación de plazas ocurre solo dos veces al año, según las vacantes ofrecidas por el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS), y se asigna por orden de puntaje hasta completar los cupos disponibles.

El internado médico tiene una duración de dos años: el primer año en hospitales de alta complejidad en la Ciudad de Panamá y el segundo en hospitales del interior o de segundo nivel, con el objetivo de que los médicos adquieran competencias clínicas diversas. Pero la capacidad de estos hospitales es limitada: cada interno debe supervisar un mínimo de 10 camas para garantizar un aprendizaje adecuado. Si se ingresan más internos sin ampliar la infraestructura, la proporción se diluye y se compromete la calidad del entrenamiento.

Aunque los médicos internos indicaron que no supervisan 10 camas, sino que a veces tienen hasta 30 camas bajo su cargo por la falta de presupuesto para abrir más plazas. Además, en redes sociales plantean que en muchas ocasiones los dejan solos a cargo de la atención.

El Minsa reconoció que estas limitaciones —desajuste entre el número de egresados y plazas disponibles, infraestructura hospitalaria insuficiente, normativa que exige mantener la proporción de camas y restricciones presupuestarias— son los nudos críticos que actualmente obstaculizan que cada egresado acceda al internado.

Aun así, la institución reafirmó su compromiso de coordinar esfuerzos con universidades, instancias legislativas y otros actores del sistema de salud para:

Regular de manera sostenible los ingresos a la carrera de medicina.

Expandir progresivamente la oferta de plazas de internado sin comprometer la calidad de la formación.

Fortalecer la infraestructura docente hospitalaria.

Asegurar los recursos humanos especializados necesarios para supervisión y docencia.

El Minsa enfatizó que estas acciones buscan garantizar que la formación médica en Panamá sea de alta calidad y corresponda con las necesidades del sistema de salud.

Desde 2021, los médicos graduados de diversas universidades que obtienen su certificación para realizar el internado han enfrentado serias dificultades para conseguir una plaza en Minsa o en la Caja de Seguro Social (CSS). La constante justificación de las autoridades de salud ha sido la falta de presupuesto.

