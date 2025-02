Exfuncionarios de la alcaldía de San Miguelito reclaman a Irma Hernández el pago de sus prestaciones

Escuchar audio noticia

Más de 100 exfuncionarios del Municipio de San Miguelito se encuentran protestando este martes 11 de febrero frente al Concejo Municipal, donde hoy se está realizando la sesión ordinaria con los representantes de corregimientos y con presencia, pero virtual, de la alcaldesa Irma Hernández.

Los exfuncionarios solicitan que la alcaldesa Hernández pague todas las prestaciones laborales a más de 400 personas que han sido destituidas desde julio de 2024 hasta la fecha.

Con pancarta en mano y con consignas de “Queremos nuestra plata” e “Irma, paga mis derechos”, los extrabajadores exigen la presencia y respuesta inmediata de la alcaldesa de San Miguelito.

Yariela de Palacio, una de las voceras de los exfuncionarios, manifestó que se ha destituido a más del 80% de los funcionarios y que a la mayoría se le adeudan sus prestaciones laborales.

Según la exfuncionaria, se adeuda el pago de vacaciones vencidas, vacaciones proporcionales, la prima de antigüedad, décimos atrasados, el ajuste del décimo de abril y el proporcional de agosto, e incluso los compensatorios que no fueron tomados.

De Palacio denunció que desde julio de 2024 comenzaron las destituciones, incluyendo a personas con discapacidad y con hijos con discapacidad.

“La petición es que se comprometa con una fecha de pago y que no lo haga de manera sectorial, sino de forma global, lo antes posible”, dijo la exfuncionaria.

Por su parte, el tesorero municipal, Porfirio Luna, explicó que se empezará a pagar a los acreedores bancarios, a quienes se les deben los pagos de abril, mayo y junio, los cuales fueron descontados, pero no pagados a los bancos.

Hay una partida entre $300 mil a $400 mil para pagar a los acreedores, quienes ya están tomando acciones legales contra los exfuncionarios por la deuda de esas fechas (abril, mayo y junio). Se trata de deudas de casas, autos, préstamos personales y deudas con mueblerías. Y

Luna explicó al grupo de exfuncionarios que, una vez se salde la deuda con los acreedores, lo que evitará que sigan las acciones legales, se empezará con el pago de las prestaciones. En total con el no pago de los acreedores se afectaron más de 900 personas.

Por su parte, Yousee Herrera, secretaria general del Municipio de San Miguelito, señaló que el pago a los exfuncionarios se hará después de tres meses, una vez salden el pago a los acreedores bancarios. Luego de este período, se procederá con el pago de las prestaciones a los exfuncionarios.

Herrera confirmó que son entre 300 y 400 extrabajadores los que se les adeuda estos pagos y que la alcaldía sí ha contemplado este pago en su planificación.

Agregó que “la primera vez que ellos vinieron a protestar, nosotros les dimos respuesta pagándoles el décimo tercer mes proporcional, donde se destinaron unos $90,000 para hacer ese pago”.

Con respecto a la inquietud de por qué pagar primero a los acreedores y no a los exfuncionarios, la Secretaria General dijo que “por cuestiones legales, tenemos que primero salir del tema de los acreedores. Entendemos las necesidades que existen, pero hay graves consecuencias legales de las que tenemos conocimiento y no queremos darles más larga, porque estamos hablando no solamente de una tercera parte como un exfuncionario, sino también de otra tercera parte que es un banco, el cual puede incurrir en acciones como quitar un automóvil a una persona, y nosotros no queremos que eso suceda”.

Los exfuncionarios advirtieron que se mantendrán en las calles exigiendo sus derechos y asistiendo a las sesiones del Consejo Municipal hasta obtener una respuesta concreta con fecha de cuándo serán pagadas sus prestaciones.