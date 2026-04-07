Expertos bajan a la parte inferior del puente de las Américas para evaluar daños

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El incendio de tres camiones cisterna obligó al cierre total del puente de Las Américas, mientras equipos técnicos evalúan si la estructura sufrió daños que comprometan su seguridad.

El incendio de tres camiones cisterna registrado el 6 de abril en el sector de La Boca, justo debajo del puente de Las Américas, obligó al cierre total de la vía y activó, desde muy temprano de este martes, inspecciones a su infraestructura por razones de seguridad.

Un grupo interinstitucional, integrado por ingenieros y técnicos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), junto a personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Ministerio de Salud (Minsa), realiza evaluaciones en la zona afectada para determinar el estado de la estructura.

Durante la jornada, se llevan a cabo diversas evaluaciones técnicas al puente de las Américas para determinar el estado real de la estructura tras el incendio registrado en su base.

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Las inspecciones, denominadas pruebas de patología forense, buscan identificar posibles daños provocados por las altas temperaturas, especialmente en la estructura metálica, la losa de concreto, los refuerzos instalados previamente y las uniones del puente.

El MOP explicó que se realizan revisiones de residuos, mediciones térmicas, estudios de termografía y pruebas no destructivas en el concreto, además de evaluaciones en campo con equipos especializados para verificar la estabilidad del tramo impactado.

Las autoridades advirtieron que el calor pudo haber comprometido elementos clave, lo que podría derivar en fallas parciales o totales si no se detectan a tiempo.

Según indicó en conferencia de prensa el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, con base en estos resultados —que se esperan en menos de 24 horas— el MOP definirá si el puente puede ser reabierto al tránsito vehicular o si requiere reparaciones.

Parte de la infraestructura que sufrió afectaciones por el fuego. Foto: Gabriel Rodríguez

En la terminal Panama Oil Terminal (POTSA) se registró el incendio de tres camiones cisterna registrado el lunes 6 de abril en el sector de La Boca, que afecto el puente de las Américas. Foto: Gabriel Rodríguez.

En las evaluaciones también participa un equipo técnico especializado del MOP, junto con expertos de la Autoridad del Canal de Panamá y una empresa consultora contratada para estudios estructurales del puente.