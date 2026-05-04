Explosión por fuga de gas en apartamento de Villa Lorena deja una persona herida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Se trata de una mujer que resultó con quemaduras de primer grado.

Una explosión en un apartamento de Villa Lorena dejó como saldo una mujer con quemaduras de primer grado en los hombros, informó el Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

Tras el estallido, la mujer que se encontraba sola en el inmueble, recibió los primeros auxilios por parte del Sistema Único de Manejo de Emergencias de la República de Panamá (Sume 911). Posteriormente fue trasladada a un centro hospitalario.

De acuerdo con el reporte preliminar, la emergencia fue provocada por una fuga de gas localizada directamente en la estufa.

Las autoridades aclararon que, contrario a las sospechas iniciales de los vecinos, el cilindro de gas se encontraba intacto, situando la falla en el sistema de conexión o en el mismo artefacto de cocina.

El desperfecto estaba en la estufa.

Personal de seguridad y rescate, bajo la coordinación del teniente Gerardo Beca, logró controlar la situación con rapidez, evitando que el fuego se propagara a otros apartamentos del inmueble.

Luego de la inspección técnica, los bomberos reiteraron la importancia de realizar mantenimientos preventivos, evitar que se acumule grasa y revisar las mangueras y válvulas de las estufas para detectar fugas imperceptibles que puedan acumular gas en espacios cerrados.

Tras el suceso, los peritos permanecieron en el sitio para evaluar el suceso y determinaron que la situación estaba controlada. Reiteraron que ante sospechas de fuga de gas se debe llamar al 103.