Panamá, 25 de mayo del 2026

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    Conflicto laboral

    Expulsarán del país a extranjero por agresión contra trabajador panameño del Cuarto Puente

    El extranjero fue destituido y el Consorcio adelanta los trámites de repatriación, afirmo Mitradel

    Martha Vanessa Concepción
    Expulsarán del país a extranjero por agresión contra trabajador panameño del Cuarto Puente
    Jackeline Muñoz, ministra de trabajo.

    Un incidente de violencia laboral registrado en el megaproyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá derivó en el despido inmediato y el inicio del proceso de repatriación de un trabajador de nacionalidad china, tras confirmarse que agredió físicamente a un ingeniero panameño, informó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz.

    +info

    Mitradel impondrá sanciones al proyecto Cuarto Puente por condiciones laborales

    Las autoridades gubernamentales encendieron las alarmas luego de que se difundieran videos de la agresión en redes sociales y trabajadores del proyecto denunciaran supuestos maltratos por parte de personal asiático, suceso ocurrido el pasado viernes, 22 de mayo.

    Ante la gravedad de los hechos, la ministra Muñoz, informó que el consorcio encargado de la megaobra le notificó de manera formal la destitución del ciudadano extranjero.

    Asimismo, la titular confirmó que, tras sostener conversaciones directas con los directivos de la empresa contratista, se acordó la repatriación obligatoria del excolaborador hacia su país de origen.

    Expulsarán del país a extranjero por agresión contra trabajador panameño del Cuarto Puente
    Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo.

    Nuestra mano de obra se respeta. Ningún trabajador panameño debe ser humillado, agredido ni tratado por debajo de su dignidad”, enfatizó con firmeza la ministra Muñoz, asegurando que la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ya mantiene expedientes abiertos para realizar una investigación profunda sobre las condiciones laborales dentro del proyecto vial.

    Cero tolerancia a la violencia

    Por su parte, el Consorcio Panamá Cuarto Puente emitió un comunicado oficial en el que ratificó la desvinculación total del agresor una vez concluidas las averiguaciones internas pertinentes.

    La empresa contratista reiteró que mantienen de forma estricta una política de cero tolerancia ante cualquier tipo de conducta que vulnere la integridad física, el respeto mutuo y la dignidad de sus colaboradores, subcontratistas y operarios de la obra.

    El consorcio cerró su pronunciamiento reafirmando su compromiso con el desarrollo seguro y pacífico de esta infraestructura estratégica, vital para la conectividad y movilidad del país. En tanto, las autoridades laborales aseguraron que vigilarán de cerca la ejecución del proyecto para garantizar que se cumpla la ley y se protejan los derechos de la fuerza laboral local.

    Expulsarán del país a extranjero por agresión contra trabajador panameño del Cuarto Puente
    Consorcio Cuarto Puente se pronuncia.

    Martha Vanessa Concepción


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