Panamá, 16 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Imhpa

    Extienden aviso de vigilancia en el país por lluvias hasta el jueves

    Henry Cárdenas P.
    Extienden aviso de vigilancia en el país por lluvias hasta el jueves
    El personal del Sinaproc está realizando el monitoreo en diversas regiones. Cortesía

    Los factores propios de la temporada lluviosa y la incursión de la onda tropical 30 de la temporada, mantienen en vigilancia a los entes de seguridad ante un nuevo aviso de lluvias y tormentas significativas en gran parte del país.

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió el aviso la mañana de este lunes, el cual se extenderá hasta la medianoche del jueves 18 de septiembre.

    Cabe recordar que el aviso de vigilancia previo estuvo vigente hasta la medianoche de este lunes 15 de septiembre.

    De acuerdo con el pronóstico, las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento. Se resalta la posibilidad de la crecida de los ríos, inundaciones, calles anegadas y deslizamientos de tierra.

    El Sistema Nacional de Protección Civil reitera a la población las siguientes recomendaciones:

    • Tomar medidas de prevención, mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar exponerse en áreas de riesgo.

    • Evitar conducir a altas velocidades.

    • A las personas que están en áreas de difícil acceso, evitar cruzar corrientes de agua.

    • Cuidar de niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

    • Salvaguardar a las mascotas.

    • Ante cualquier emergencia, comunicarse a las líneas: 911/520-4426 / 6998-4809.

