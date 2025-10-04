Extienden el aviso de vigilancia por lluvias en varias regiones del país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) extendió hasta este domingo 5 de octubre el aviso de vigilancia por lluvias en diferentes regiones del país.

De acuerdo con el reporte de la entidad, las áreas bajo mayor vigilancia son Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé, Coclé, Herrera y Darién.

Según el Imhpa, se esperan lluvias fuertes, con la posibilidad de generar acumulación significativa de agua.

La intensidad y continuidad de las lluvias podrían incrementar los niveles de los ríos, provocar calles anegadas, deslizamientos de tierra y caída de árboles.

A inicios de semana se había emitido un aviso de vigilancia que se extendía hasta este sábado 4 de octubre.