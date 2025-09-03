Factura digital del Idaan: reciba su recibo de agua por correo si está registrado

Desde este mes de septiembre, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) comenzará a enviar las facturas del servicio por correo electrónico únicamente a los usuarios que tienen su correo electrónico registrado en el sistema. El resto de los clientes se incorporará de forma gradual a medida que actualicen sus datos.

Según la directora comercial del Idaan, Marvina Ábrego, el cambio forma parte del plan de modernización de la institución y busca agilizar la gestión de cobros, mejorar la seguridad del proceso y reducir el uso de papel. Hasta ahora, 354,263 usuarios ya reciben su factura digital; la meta es alcanzar a 749,114 clientes en todo el país.

Para sumarse, los clientes que aún no han registrado su correo pueden hacerlo a través de la línea comercial 800-0272 o en cualquiera de las 33 agencias de atención. La institución recomienda verificar que el correo electrónico esté activo para evitar retrasos o notificaciones fallidas.

El éxito de la implementación dependerá del ritmo de actualización de datos y de la capacidad del sistema para responder a la demanda, en un servicio que ha enfrentado cuestionamientos históricos por interrupciones y atención al usuario.