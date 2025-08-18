Falla eléctrica afecta el funcionamiento de planta potabilizadora de Chilibre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó la mañana de este lunes 18 de agosto que una falla eléctrica “sacó de línea la planta potabilizadora de Chilibre”.

De forma preliminar, se reportó que la falla se registró en el sector norte de la provincia de Panamá y que personal de la empresa ENSA realizó las investigaciones, en coordinación con los especialistas del Idaan, para solucionar la incidencia.

Así mismo se adelantó que, tras la interrupción, la potabilizadora está operando al 90 % de su capacidad y el sistema de distribución se está normalizando progresivamente.

Cerca de las 11:20 a. m., la institución informó que ya la potabilizadora estaba operando al 100 % y que la recuperación del sistema se realizará de forma progresiva.

Esta situación se registra cerca de 24 horas después que el Idaan terminó trabajos de mantenimiento que afectó por más de 10 horas el suministro de agua potable en la ciudad capital.