    TRANSPORTE

    Falla eléctrica afecta servicios en la estación El Crisol de la Línea 2 del Metro de Panamá

    José González Pinilla
    La línea uno del Metro terminó costando $2,090 millones. Archivo

    El Metro de Panamá informó la mañana de hoy miércoles 24 de diciembre que las líneas 1 y 2 del sistema ferroviario operan con normalidad; sin embargo, advirtió sobre una incidencia técnica en la estación El Crisol, correspondiente a la Línea 2, en un horario de alta afluencia de usuarios debido al incremento de la movilidad por las festividades de Nochebuena.

    De acuerdo con la entidad, la estación presenta una falla en el suministro eléctrico, lo que ha provocado la suspensión temporal de varios servicios esenciales.

    Entre los servicios afectados se encuentran las recargas de tarjetas, el funcionamiento de los torniquetes, así como los elevadores y las escaleras mecánicas, situación que ha generado inconvenientes a los pasajeros que se movilizan desde tempranas horas.

    Ante este escenario, el Metro de Panamá detalló a través de su cuenta oficial en la red social X que a los usuarios que ingresen por la estación El Crisol se les estará otorgando pase gratuito al momento de la entrada.

    Sin embargo, al finalizar su recorrido, se aplicará el cobro de la tarifa regular en la estación de salida, como medida para mantener la operación del sistema.

    La empresa informó además que su equipo técnico se encuentra en sitio atendiendo la incidencia, con el objetivo de restablecer el suministro eléctrico y normalizar los servicios en el menor tiempo posible.

    José González Pinilla

    Editor


