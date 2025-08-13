Panamá, 13 de agosto del 2025

    Transporte público

    Falla eléctrica detiene temporalmente la operación de la Línea 1 del Metro de Panamá

    Yasser Yánez García
    Metro de Panamá. Internet

    La Línea 1 del Metro de Panamá se encuentra detenida la tarde de este miércoles 13 de agosto, debido a una falla en el sistema de energía registrada entre las estaciones San Miguelito y Villa Zaita.

    De acuerdo con el Metro de Panamá, el incidente obligó a suspender temporalmente el servicio.

    La entidad no precisó el tiempo estimado para la reanudación de la operación.

    Información en desarrollo...

