Falla eléctrica detiene temporalmente la operación de la Línea 1 del Metro de Panamá

La Línea 1 del Metro de Panamá se encuentra detenida la tarde de este miércoles 13 de agosto, debido a una falla en el sistema de energía registrada entre las estaciones San Miguelito y Villa Zaita.
#MetroInforma— El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) August 13, 2025
En estos momentos, la Línea 1 se encuentra detenida debido a una falla en el sistema de energía entre las estaciones San Miguelito y Villa Zaita.
Seguiremos informando. Agradecemos su comprensión
De acuerdo con el Metro de Panamá, el incidente obligó a suspender temporalmente el servicio.
La entidad no precisó el tiempo estimado para la reanudación de la operación.
Información en desarrollo...