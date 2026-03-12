Panamá, 12 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Falla eléctrica genera incendio en la policlínica de la CSS en El Marañón

    Yasser Yánez García
    Falla eléctrica genera incendio en la policlínica de la CSS en El Marañón
    Imagen ilustrativa de la policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés. Cortesía/CSS

    Un incendio se registró la mañana de este jueves 12 de marzo en la policlínica Manuel Ferrer Valdés, ubicada en las inmediaciones de la estación del Metro de la 5 de Mayo, en El Marañón, Calidonia.

    De acuerdo con información preliminar proporcionada por unidades del Cuerpo de Bomberos, la alerta se recibió alrededor de las 10:40 a.m.

    Tras acudir al lugar y realizar la inspección correspondiente, los bomberos determinaron que el incidente se originó por un desperfecto eléctrico en parte del sistema de aire acondicionado, específicamente en el área donde se ubica uno de los puestos de vacunación.

    El personal del centro de salud logró controlar la situación con un extintor de polvo químico antes de la llegada de los bomberos. No obstante, el sistema de alarma contra humo permaneció activado, por lo que se procedió a evacuar todas las áreas de la Policlínica, mientras se realizan las verificaciones técnicas.

    Las autoridades indicaron que el incidente ya fue controlado y que ahora corresponde a técnicos especializados revisar el equipo afectado y retirar el polvo del extintor que quedó disperso en el ambiente, para posteriormente permitir el reingreso seguro del personal y de los pacientes.

    Yasser Yánez García


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El negocio secreto en la ATTT que concretó el operador de Gaby Carrizo. Leer más
    • La naviera china Cosco Shipping deja de usar el puerto de Balboa. Leer más
    • Publican lista de preseleccionados para las becas de concurso 2026 del Ifarhu. Leer más
    • Los nexos familiares y la disputa millonaria por la concesión del revisado vehicular digital. Leer más
    • Becas del Ifarhu 2026: documentos que deben entregar los preseleccionados. Leer más
    • Donante de Cortizo, vinculado a proyecto turístico paralizado por daño ambiental en Punta Chame. Leer más
    • Embalses del Canal de Panamá están en niveles históricos, pero vigilan una nueva amenaza. Leer más