Falla eléctrica genera incendio en la policlínica de la CSS en El Marañón

Un incendio se registró la mañana de este jueves 12 de marzo en la policlínica Manuel Ferrer Valdés, ubicada en las inmediaciones de la estación del Metro de la 5 de Mayo, en El Marañón, Calidonia.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por unidades del Cuerpo de Bomberos, la alerta se recibió alrededor de las 10:40 a.m.

Tras acudir al lugar y realizar la inspección correspondiente, los bomberos determinaron que el incidente se originó por un desperfecto eléctrico en parte del sistema de aire acondicionado, específicamente en el área donde se ubica uno de los puestos de vacunación.

El personal del centro de salud logró controlar la situación con un extintor de polvo químico antes de la llegada de los bomberos. No obstante, el sistema de alarma contra humo permaneció activado, por lo que se procedió a evacuar todas las áreas de la Policlínica, mientras se realizan las verificaciones técnicas.

Las autoridades indicaron que el incidente ya fue controlado y que ahora corresponde a técnicos especializados revisar el equipo afectado y retirar el polvo del extintor que quedó disperso en el ambiente, para posteriormente permitir el reingreso seguro del personal y de los pacientes.