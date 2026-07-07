Fallas eléctricas, principal hipótesis de los incendios en el Casco Antiguo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Apuntan a fallas eléctricas como principal hipótesis, sin evidencia por el momento de mano criminal

La principal hipótesis de los tres incendios registrados en menos de una semana en el Casco Antiguo, apunta a posibles fallas en las instalaciones eléctricas, de acuerdo con las investigaciones preliminares del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

El director general de la institución, coronel Víctor Raúl Álvarez, adelantó que las pesquisas continúan y que aún no existe una causa definitiva ni se ha determinado el punto exacto de origen de cada incendio, ya que los peritajes requieren pruebas científicas, análisis técnicos y la recopilación de testimonios.

“Lo que apunta, y no es definitivo, es que pueda haber temas eléctricos o de acometidas eléctricas, recordando que son estructuras muy viejas”, explicó Álvarez en conferencia de prensa.

Coronel Víctor Raúl Álvarez, director del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá hizo uso de la palabra. BCBRP

Los Bomberos descartaron, por el momento, que exista una relación entre los siniestros más allá de haber ocurrido en el mismo sector histórico de la ciudad capital.

“Las coincidencias son únicamente del sector. Por ahora, no se relaciona un incendio con el otro”, sostuvo Álvarez.

Los primeros indicios encontrados por los investigadores revelan la presencia de conexiones eléctricas irregulares en algunos de los inmuebles afectados.

Los bomberos recomendaron evitar las conexiones improvisadas y, en caso de ser necesario, realizar modificaciones al sistema eléctrico y contratar únicamente personal idóneo para ejecutar estos trabajos.

Los incendios ocurridos recientemente han generado preocupación entre residentes y autoridades debido a que tres de ellos se registraron en el corregimiento de San Felipe, en el Casco Antiguo, en un corto período de tiempo.

El primero ocurrió el 28 de junio en un caserón ubicado en el sector conocido como la Bajada del Ñopo; posteriormente se reportó otro incendio en un inmueble de Santa Ana y, finalmente, un tercer siniestro consumió tres caserones y un local comercial en la avenida Eloy Alfaro, dejando cerca de 50 personas damnificadas.

Álvarez reiteró que la función del Cuerpo de Bomberos se limita a establecer la posible causa y el punto de origen del fuego, mientras que cualquier investigación sobre responsabilidades penales o una eventual acción criminal corresponde al Ministerio Público.

Incendio en Casco Antiguo la noche del miércoles 1 de julio. Cortesía / Cuerpo de Bomberos

“El Benemérito Cuerpo de Bomberos no determina quién fue el responsable. Nosotros investigamos posibles puntos de origen y posibles causas. La responsabilidad penal le corresponde al Ministerio Público”, precisó Álvarez.

El director explicó que este tipo de investigaciones pueden extenderse durante tres semanas o incluso más, dependiendo de la magnitud de los daños y de la complejidad de los peritajes que deban realizarse.

Llamado a reforzar la prevención

Las autoridades aprovecharon la ocasión para hacer un llamado a propietarios, administradores y residentes del Casco Antiguo a revisar las instalaciones eléctricas de los inmuebles, especialmente en edificaciones antiguas cuyos sistemas ya no responden a la demanda energética actual.

El coronel Álvarez advirtió que muchas de estas estructuras fueron diseñadas para un consumo eléctrico muy inferior al que hoy requieren los electrodomésticos y equipos modernos, por lo que las sobrecargas representan un riesgo permanente.

El Cuerpo de Bomberos recomendó que las inspecciones sean realizadas por profesionales calificados y alertó sobre prácticas comunes, como el uso excesivo de regletas, extensiones o conexiones improvisadas.

Incluso, explicó que situaciones aparentemente inofensivas, como un enchufe doblado por la presión de un mueble o una cama sobre un tomacorriente, pueden generar arcos eléctricos, acumulación de calor y terminar provocando incendios de grandes proporciones.

Las autoridades recordaron además, que varios caserones del Casco Antiguo han sido declarados inhabitables, aunque continúan siendo ocupados, una situación que incrementa el peligro para sus residentes y dificulta las labores de rescate cuando se presentan este tipo de emergencias.

Congreso Internacional de Estrategia y Seguridad Bomberil 2026. BCBRP

Congreso Bomberil Internacional

Las declaraciones fueron ofrecidas durante el lanzamiento del Congreso Internacional de Estrategia y Seguridad Bomberil 2026, encuentro que inicia este martes y que reúne en Panamá a representantes de 18 países para fortalecer la cooperación regional y compartir experiencias en prevención, rescate y atención de emergencias.

El evento se desarrollará del 7 al 10 de julio en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), en Amador, y contará con 24 conferencistas, de los cuales 15 son internacionales y nueve nacionales, quienes compartirán experiencias sobre innovación, liderazgo, gestión del riesgo y nuevas estrategias para el fortalecimiento del servicio bomberil.