Fallas en notificación de citas del Cepanim hacen que usuarios pierdan sus turnos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El MEF indicó que, si la cita corresponde al mismo día, los usuarios pueden presentarse hasta las 4:00 p.m. aunque el correo llegue tarde.

Los beneficiarios que acudieron este martes al centro de verificación para el proceso de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) reportaron fallas en el sistema de notificación de citas. Según indicaron, algunos correos electrónicos con la confirmación de su atención llegaron después de la hora programada o incluso con fechas ya vencidas, lo que les impidió completar el trámite.

Durante un recorrido realizado por La Prensa en el centro de verificación, ubicado en el cuarto piso del Megapolis Outlet, varios ciudadanos explicaron que detectaron inconsistencias entre la información de sus citas y las notificaciones recibidas por correo electrónico.

Uno de los afectados mostró que recibió el correo de confirmación a las 11:08 a.m., pese a que su cita había sido programada para las 11:00 a.m. La notificación llegó ocho minutos después de la hora en la que debía presentarse, por lo que perdió el turno antes de conocer que había sido citado.

Otros usuarios relataron que, al revisar el correo de confirmación, encontraron que la cita correspondía a una fecha del día anterior, situación que también les impidió realizar el proceso.

La situación generó inquietud entre los asistentes, ya que perder una cita implica esperar una nueva programación para continuar con el trámite, lo que puede retrasar el proceso.

Personal encargado de la atención en el lugar explicó a los usuarios que las citas no son asignadas manualmente, sino que son generadas automáticamente por el sistema informático. Añadió que, cuando una persona no logra presentarse el día establecido, debe esperar una nueva programación para completar el procedimiento.

El proceso de inscripción para recibir el Cepanim fue abierto el pasado 15 de junio. Foto/Cortesía

La Prensa constató que, pese a las fallas reportadas en las notificaciones, la atención dentro del centro se desarrollaba con rapidez. Los usuarios ingresaban de manera continua y el proceso de verificación avanzaba de forma ágil, sin largas filas de espera.

Algunos ciudadanos también indicaron que, al consultar la plataforma, el estado de su trámite permanecía como “En proceso”, aun cuando no habían podido acudir a la cita debido a las inconsistencias en las notificaciones recibidas.

Los usuarios solicitaron a las autoridades revisar el funcionamiento del sistema de envío de correos electrónicos para evitar que las confirmaciones lleguen fuera del tiempo previsto o con fechas ya vencidas, debido a que estas situaciones provocan la pérdida de citas por causas ajenas a la voluntad de los ciudadanos y los obligan a iniciar nuevamente el proceso de programación.

Personal del MEF explicó que, si la notificación llega tarde, pero corresponde al mismo día de la cita, el beneficiario puede acudir al centro antes de las 4:00 p.m. para realizar el trámite.

Los funcionarios añadieron que, si la persona no asiste en la fecha programada, deberá esperar a que el sistema automático genere una nueva cita.

Además, recomendaron a los usuarios revisar la información disponible en el portal del Cepanim. Para ello, deben ingresar a la sección “Mi Solicitud” y seleccionar el signo “+” de color verde para desplegar la opción “Ver”.

Correo de confirmación de la cita recibido a las 11:08 a.m. Foto/Cortesía

En ese apartado podrán verificar los datos registrados al momento de completar la solicitud y confirmar si aparece la cita asignada.

El MEF recomienda acudir al centro una vez recibido el correo, aunque la hora de la cita haya pasado, siempre que sea el mismo día, debido a que la atención para la entrega de los Cepanim se mantiene hasta las 4:00 p.m. Foto/Cortesía

Los beneficiarios esperan que el sistema de notificación sea revisado para evitar que retrasos o inconsistencias en los correos electrónicos continúen provocando la pérdida de citas y demoras en sus trámites.