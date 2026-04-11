Fallece el empresario Roberto Motta Alvarado

OBITUARIO. Un reportaje, tras la muerte de un individuo, sobre su vida, sus logros, controversias y recuerdos de personas que lo conocieron.

Obituario OBITUARIO. Un reportaje, tras la muerte de un individuo, sobre su vida, sus logros, controversias y recuerdos de personas que lo conocieron.

Este sábado 11 de abril falleció Roberto Motta Alvarado, empresario con una trayectoria vinculada a distintos sectores del ámbito corporativo y social en Panamá.

Fue accionista y director en entidades como Banco General, La Prensa, ASSA Compañía de Seguros, Gold Mills y Calox. También participó en la fundación de la Universidad Católica Santa María La Antigua y fue miembro del Club Rotario Panamá Sur.

Sus allegados lo recuerdan como un hombre enfocado en el trabajo, la fe y el país, cuya trayectoria integró el ámbito empresarial con la educación.

La oportunidad de emprender de forma independiente se le presentó en 1967, cuando adquirió una pequeña empresa distribuidora de perfumes y cosméticos que pertenecía a sus tíos Arturo y Alberto Motta.

A partir de esa base fundó Agencias Motta, S.A., que operó inicialmente en la Avenida Central entre 1967 y 1969. En 1970 se trasladó a la Vía Frangipani y, posteriormente, al sector de la Urbanización Industrial, en Los Ángeles.

En distintas ocasiones, mencionó como sus referentes a figuras como su padre, Roberto Motta Cardoze, así como a Federico Humbert Azcárraga y Roberto Eisenmann Jr.

Roberto Motta Alvarado nació el 26 de agosto de 1939, hijo de Roberto Motta Cardoze y Dora Alvarado de Motta. Casado con Marianela Stanziola González Revilla, con quien tuvo cuatro hijos: Roberto III, Emily, Liz Marie y Félix Miguel.

Fue presidente de la Asociación de Ejecutivos de Empresa, director de la Cámara de Comercio y activista de la Cruzada Civilista.

Su funeral será el lunes, a las 10:00 a.m., en la Parroquia de San Lucas.