Panamá, 11 de abril del 2026

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    ObituarioOBITUARIO. Un reportaje, tras la muerte de un individuo, sobre su vida, sus logros, controversias y recuerdos de personas que lo conocieron.
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    Fallece el empresario Roberto Motta Alvarado

    Yolanda Sandoval
    Fallece el empresario Roberto Motta Alvarado
    Roberto Motta Alvarado

    Este sábado 11 de abril falleció Roberto Motta Alvarado, empresario con una trayectoria vinculada a distintos sectores del ámbito corporativo y social en Panamá.

    Fue accionista y director en entidades como Banco General, La Prensa, ASSA Compañía de Seguros, Gold Mills y Calox. También participó en la fundación de la Universidad Católica Santa María La Antigua y fue miembro del Club Rotario Panamá Sur.

    Sus allegados lo recuerdan como un hombre enfocado en el trabajo, la fe y el país, cuya trayectoria integró el ámbito empresarial con la educación.

    La oportunidad de emprender de forma independiente se le presentó en 1967, cuando adquirió una pequeña empresa distribuidora de perfumes y cosméticos que pertenecía a sus tíos Arturo y Alberto Motta.

    A partir de esa base fundó Agencias Motta, S.A., que operó inicialmente en la Avenida Central entre 1967 y 1969. En 1970 se trasladó a la Vía Frangipani y, posteriormente, al sector de la Urbanización Industrial, en Los Ángeles.

    En distintas ocasiones, mencionó como sus referentes a figuras como su padre, Roberto Motta Cardoze, así como a Federico Humbert Azcárraga y Roberto Eisenmann Jr.

    Roberto Motta Alvarado nació el 26 de agosto de 1939, hijo de Roberto Motta Cardoze y Dora Alvarado de Motta. Casado con Marianela Stanziola González Revilla, con quien tuvo cuatro hijos: Roberto III, Emily, Liz Marie y Félix Miguel.

    Fue presidente de la Asociación de Ejecutivos de Empresa, director de la Cámara de Comercio y activista de la Cruzada Civilista.

    Su funeral será el lunes, a las 10:00 a.m., en la Parroquia de San Lucas.

    Yolanda Sandoval

    Directora editorial web

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