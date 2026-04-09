Fallece el banquero Luis H. Moreno, defensor de la democracia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La tarde de este jueves 9 de abril, se conoció el fallecimiento de Luis H. Moreno, quien representó a Panamá en organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En enero de 2023, el presidente de la República, José Raúl Mulino, le concedió la Orden Manuel Amador Guerrero, en el Grado de Gran Cruz, a Moreno, en reconocimiento de sus méritos en el sector financiero y su contribución al desarrollo social y económico de Panamá.

Según recoge el Club Rotario de Panamá, Moreno, nacido en Chitré, desarrolló una amplia trayectoria en el ámbito financiero y cívico. Inició su carrera en The Chase Manhattan Bank en David, donde trabajó como “banquero a caballo”, recorriendo fincas en la provincia de Chiriquí.

Posteriormente, se trasladó a Nueva York, donde en 1970 se convirtió en el primer panameño en ocupar la gerencia general y presidencia de The Chase Manhattan Bank.

Su formación académica incluyó estudios en varias universidades en el extranjero, hasta graduarse con honores en Agronomía de la Universidad de Arkansas en 1955.

Además de su carrera profesional, Moreno mantuvo una activa participación en el ámbito cívico. En 1998 fundó la Fundación Panameña de Ética y Civismo,

Con más de seis décadas de servicio, fue reconocido como Rotario Honorario por el Club Rotario de Panamá, tras 66 años de participación ininterrumpida. Presidió los clubes rotarios de David (1964-1965) y Panamá (1973-1974), donde impulsó iniciativas como el Foro Rotario televisivo y la distinción Rotario del Año.

En el ámbito académico, se desempeñó como profesor de banca y administración en universidades como la Universidad Santa María la Antigua y la Universidad Tecnológica de Panamá.