Fallece José Campa, ex CEO de Towerbank

José Campa, quien fue CEO de Towerbank, falleció el 3 de enero de 2026, a los 65 años de edad, confirmaron familiares y amigos.
Campa, quien estudió Psicología, formó parte de la Junta Directiva de Towerbank Inc., donde también se desempeñó como vicepresidente ejecutivo y gerente general de la entidad. Asumió este último cargo en 2004.
“Su legado perdurará en la memoria institucional y en el corazón de todos quienes tuvieron el privilegio de compartir con él”, expresó la junta directiva.
Las honras fúnebres se realizarán el próximo miércoles 7 de enero, a las 10:00 a.m., en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.