Panamá, 05 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LUCTUOSA

    Fallece José Campa, ex CEO de Towerbank

    Redacción de La Prensa
    Fallece José Campa, ex CEO de Towerbank
    José Campa

    José Campa, quien fue CEO de Towerbank, falleció el 3 de enero de 2026, a los 65 años de edad, confirmaron familiares y amigos.

    Campa, quien estudió Psicología, formó parte de la Junta Directiva de Towerbank Inc., donde también se desempeñó como vicepresidente ejecutivo y gerente general de la entidad. Asumió este último cargo en 2004.

    “Su legado perdurará en la memoria institucional y en el corazón de todos quienes tuvieron el privilegio de compartir con él”, expresó la junta directiva.

    Las honras fúnebres se realizarán el próximo miércoles 7 de enero, a las 10:00 a.m., en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

    Redacción de La Prensa


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pagos a jubilados y pensionados 2026: fechas por ACH y cheque según la CSS. Leer más
    • Urgente: Reportan bombardeo sobre varios puntos en Caracas, Venezuela. Leer más
    • Concurso General de Becas Ifarhu: los requisitos que debe cumplir para participar. Leer más
    • Concurso General de Becas 2026: Ifarhu abre convocatoria en enero. Leer más
    • Gobierno de Panamá autoriza exportación de material rocoso sin reactivar la mina de Donoso. Leer más
    • Tras los bombardeos, Estados Unidos prohíbe vuelos hacia Venezuela y aerolíneas suspenden operaciones. Leer más
    • Contraloría refrendó casi $10 mil para demolición del monumento chino antes del operativo nocturno. Leer más