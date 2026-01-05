Fallece José Campa, ex CEO de Towerbank

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

José Campa, quien fue CEO de Towerbank, falleció el 3 de enero de 2026, a los 65 años de edad, confirmaron familiares y amigos.

Campa, quien estudió Psicología, formó parte de la Junta Directiva de Towerbank Inc., donde también se desempeñó como vicepresidente ejecutivo y gerente general de la entidad. Asumió este último cargo en 2004.

“Su legado perdurará en la memoria institucional y en el corazón de todos quienes tuvieron el privilegio de compartir con él”, expresó la junta directiva.

Las honras fúnebres se realizarán el próximo miércoles 7 de enero, a las 10:00 a.m., en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.