Fallece José Donderis, exdirector del Sinaproc

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El exfuncionario encabezó la institución entre 2014 y 2019, periodo en el que se consolidó la Fuerza de Tarea Conjunta para el rescate y auxilio ciudadano.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmó este sábado el fallecimiento de José Donderis, quien fuera director general de la institución durante el quinquenio 2014-2019.

La información ha generado profundas muestras de pesar en el ámbito público panameño, donde se le reconoce como una figura clave en la modernización de los sistemas de respuesta a desastres naturales en el país.

A través de un comunicado oficial, el Sinaproc lamentó la pérdida del exdirector, destacando que “su liderazgo, compromiso y vocación de servicio dejaron una huella imborrable en la historia de la seguridad nacional”.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, elevando nuestras oraciones por su eterno descanso”, señaló la entidad técnica.

Durante su gestión, Donderis asumió la coordinación de crisis climáticas de alto impacto y fue una pieza fundamental en la creación y consolidación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Este modelo articuló por primera vez de forma unificada a los cuerpos de seguridad, salud y rescate de Panamá para ofrecer respuestas rápidas ante inundaciones, huracanes y contingencias mayores.

Lorena Castillo reaccionó a la muerte de José Donderis.

Diversas figuras públicas han reaccionado al deceso. La exprimera dama de la República, Lorena Castillo de Varela, se unió a las muestras de dolor calificándolo como “el mejor servidor de nuestra patria”. Castillo subrayó el carácter íntegro y profesional del exfuncionario, recordando que bajo su mando se estructuró un sistema de emergencias sin precedentes en el territorio nacional.

Las autoridades de protección civil y excompañeros de labores coinciden en que el legado de Donderis perdurará como un referente de valentía y organización institucional en beneficio de la población panameña.