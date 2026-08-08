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    Deceso

    Fallece José Donderis, exdirector del Sinaproc

    El exfuncionario encabezó la institución entre 2014 y 2019, periodo en el que se consolidó la Fuerza de Tarea Conjunta para el rescate y auxilio ciudadano.

    Martha Vanessa Concepción
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    Fallece José Donderis, exdirector del Sinaproc
    José Donderis, exdirector del Sinaproc. Archivo

    El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmó este sábado el fallecimiento de José Donderis, quien fuera director general de la institución durante el quinquenio 2014-2019.

    La información ha generado profundas muestras de pesar en el ámbito público panameño, donde se le reconoce como una figura clave en la modernización de los sistemas de respuesta a desastres naturales en el país.

    A través de un comunicado oficial, el Sinaproc lamentó la pérdida del exdirector, destacando que “su liderazgo, compromiso y vocación de servicio dejaron una huella imborrable en la historia de la seguridad nacional”.

    “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, elevando nuestras oraciones por su eterno descanso”, señaló la entidad técnica.

    Durante su gestión, Donderis asumió la coordinación de crisis climáticas de alto impacto y fue una pieza fundamental en la creación y consolidación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

    Este modelo articuló por primera vez de forma unificada a los cuerpos de seguridad, salud y rescate de Panamá para ofrecer respuestas rápidas ante inundaciones, huracanes y contingencias mayores.

    Fallece José Donderis, exdirector del Sinaproc
    Lorena Castillo reaccionó a la muerte de José Donderis.

    Diversas figuras públicas han reaccionado al deceso. La exprimera dama de la República, Lorena Castillo de Varela, se unió a las muestras de dolor calificándolo como “el mejor servidor de nuestra patria”. Castillo subrayó el carácter íntegro y profesional del exfuncionario, recordando que bajo su mando se estructuró un sistema de emergencias sin precedentes en el territorio nacional.

    Las autoridades de protección civil y excompañeros de labores coinciden en que el legado de Donderis perdurará como un referente de valentía y organización institucional en beneficio de la población panameña.

    Martha Vanessa Concepción

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