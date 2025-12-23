Fallece la empresaria panameña Ana Raquel Delvalle de Eisenmann

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En horas de la madrugada de este martes 23 de diciembre, se conoció el fallecimiento de la empresaria panameña Ana Raquel Delvalle de Eisenmann, esposa de David Brandon Eisenmann Field.

La noticia la dio a conocer su cuñado Roberto Eisenmann Jr., fundador del diario La Prensa, a través de su cuenta de X.

“Siempre fue un ser humano que traía luz y alegría a todo el que tocaba”, aseveró Eisenmann.

Hemos en familia amanecido con la dolorosa noticia del fallecimiento esta madrugada de nuestra queridisima cuñada Ana Raquel Del Valle de Eisenmann. Siempre fue un ser humano que traia Luz y Alegria a todo el que tocaba. Mi hermano David rodeado de hijos y nietos queridos. Paz. — Roberto Eisenmann (@RobertoEisen) December 23, 2025

Delvalle fue conocida por su participación en la familia fundadora y propietaria de la Azucarera Nacional S.A., siendo hermana del expresidente de Panamá, Eric Arturo Delvalle (1985-1988).

Sus hijos Jacqueline, Michelle y David, así como demás familiares y amigos, lamentan su partida.

Las honras fúnebres de Delvalle se realizarán la tarde de este martes a las 3:00 p.m. en la Congregación Kol Shearith Israel.