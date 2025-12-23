Panamá, 23 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Luto

    Fallece la empresaria panameña Ana Raquel Delvalle de Eisenmann

    Redacción de La Prensa
    Fallece la empresaria panameña Ana Raquel Delvalle de Eisenmann
    Ana Raquel Delvalle de Eisenmann.

    En horas de la madrugada de este martes 23 de diciembre, se conoció el fallecimiento de la empresaria panameña Ana Raquel Delvalle de Eisenmann, esposa de David Brandon Eisenmann Field.

    La noticia la dio a conocer su cuñado Roberto Eisenmann Jr., fundador del diario La Prensa, a través de su cuenta de X.

    “Siempre fue un ser humano que traía luz y alegría a todo el que tocaba”, aseveró Eisenmann.

    Delvalle fue conocida por su participación en la familia fundadora y propietaria de la Azucarera Nacional S.A., siendo hermana del expresidente de Panamá, Eric Arturo Delvalle (1985-1988).

    Sus hijos Jacqueline, Michelle y David, así como demás familiares y amigos, lamentan su partida.

    Las honras fúnebres de Delvalle se realizarán la tarde de este martes a las 3:00 p.m. en la Congregación Kol Shearith Israel.

    Redacción de La Prensa

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá frustra envío de mercancía de contrabando que salió de la Zona Libre hacia Colombia. Leer más
    • Tribunal Superior revoca sentencia: absuelve a exministra y condena a exfuncionarios del Miviot. Leer más
    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Venezuela anuncia el zarpe de un buque de Chevron con crudo en medio de las tensiones con Estados Unidos. Leer más
    • Influenza A(H3N2) en Panamá: prevención, síntomas y monitoreo de la variante K. Leer más
    • Panamá logra su mejor cierre histórico en el ‘ranking’ FIFA. Leer más
    • Maduro asegura que María Corina Machado se está preparando para irse de Venezuela. Leer más