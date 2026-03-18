Fallece trabajadora de la AAUD tras atropello

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad de Aseo Domiciliario y Urbano (AAUD) confirmó este miércoles 18 de marzo el deceso de una de sus colaboradoras, quien fue atropellada hace cerca de 10 días por un autobús “diablo verde”.

El hecho se registró el pasado 5 de marzo, mientras varias colaboradoras de la entidad realizaban labores de limpieza en el corregimiento de Juan Díaz, en la ciudad de Panamá.

Ambas trabajadoras de la cuadrilla de barrido, conocidas como “Damas del Barrido” o “hormiguitas”, fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención especializada. En el accidente, Yadira Pinto y Eusebia Cheva de Suárez fueron atropelladas.

En el caso de Pinto, sufrió una fuerte herida en la cabeza que requirió 13 puntos de sutura y posteriormente fue dada de alta. Sin embargo, la situación de Cheva de Suárez fue crítica: estuvo en coma, y este miércoles se informó de su deceso.

“Con profunda tristeza, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) informa a la ciudadanía sobre el fallecimiento de nuestra compañera Eusebia de Suárez y se une al dolor que embarga a la familia y a toda la entidad, por esta irreparable pérdida cuando cumplía con su labor de barrido en la ciudad capital”, indicó la entidad en un comunicado.