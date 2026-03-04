Fallo de la CSJ blinda la protección del área protegida Isla Escudo de Veraguas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Sala Tercera de la Corte Suprema (CSJ) no admitió la demanda contra dos resoluciones de Miambiente sobre la protección de Isla Escudo de Veraguas Degó.

La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, resolvió no admitir la demanda de nulidad presentada contra dos resoluciones emitidas por el Ministerio de Ambiente (Miambiente), relacionadas con el manejo y la protección de Isla Escudo de Veraguas Degó.

La acción legal buscaba dejar sin efecto la Resolución DM-0417-2025, del 6 de octubre de 2025, mediante la cual se asignó la competencia administrativa y territorial sobre la isla a la Dirección Regional de Miambiente en la provincia de Bocas del Toro. Asimismo, pretendía anular la Resolución DM-0489-2025, del 29 de octubre de 2025, que ordenó el cierre temporal del área protegida por razones de conservación ambiental y de protección de especies endémicas y ecosistemas frágiles.

La decisión judicial quedó consignada en una resolución fechada el 7 de enero de 2026, en la que la Sala Tercera de lo Contencioso determinó no admitir la demanda por incumplimiento de los requisitos esenciales establecidos en la Ley No. 135 de 1943, que regula el procedimiento contencioso administrativo en Panamá.

Con este fallo, se mantienen vigentes las disposiciones adoptadas por Miambiente, incluidas la asignación de la competencia administrativa y el cierre temporal del área protegida.

Informe técnico documentó graves irregularidades

Las medidas adoptadas por la entidad ambiental se sustentan, entre otros elementos, en un informe emitido en octubre de 2025 por la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Biodiversidad, tras una gira técnica en el sitio.

El documento reportó extensas irregularidades dentro del área protegida, entre ellas depósitos de desechos sólidos, deforestación y la construcción de viviendas permanentes y temporales sobre zonas de manglar.

El informe también documentó la cría de especies domésticas y la pesca de especies protegidas, como la langosta del Caribe (Panulirus argus) y el cambute (Strombus spp.), además del uso ilegal de trasmallos y de artes de pesca no sostenibles. Igualmente, se registraron el tránsito de embarcaciones a alta velocidad en zonas sensibles y alteraciones de hábitats críticos.

Entre las especies afectadas se encuentra el perezoso pigmeo (Bradypus pygmaeus), catalogado en Peligro Crítico de extinción y cuya existencia se limita exclusivamente a esta isla. También se reportaron daños a la vegetación costera, hábitat de la planta endémica Zamia hamannii, que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo.

Isla Escudo de Veraguas Degó es considerada una zona de alto valor ecológico por la presencia de especies únicas y ecosistemas frágiles, lo que ha motivado decisiones administrativas orientadas a reforzar su protección ambiental. Con la decisión de la Sala Tercera, dichas medidas continúan en vigor.