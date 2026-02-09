Falta de personal y servicios divididos: médicos del ION alertan sobre riesgos en la atención de los pacientes con cáncer

Exclusivo Suscriptores

Médicos del Servicio de Oncología Médica del ION advierten que ampliar la infraestructura sin aumentar el personal especializado fragmenta la atención oncológica.

La escasez de personal médico especializado y el riesgo de fragmentar la atención oncológica entre distintas infraestructuras han encendido las alarmas entre los médicos del Servicio de Oncología Médica, ante el plan del Gobierno de construir un nuevo Instituto Oncológico Nacional (ION) en la Ciudad de la Salud. Según los especialistas, tal como está concebida la iniciativa, podría comprometer la calidad, la continuidad y la seguridad de la atención que reciben miles de pacientes con cáncer en el país.

La advertencia se formalizó mediante una carta dirigida al director del ION y exviceministro de Salud (2009-2011), Julio Santamaría, firmada por los médicos que sostienen la atención diaria del servicio. En el documento, los profesionales aclaran que sus observaciones no responden a motivaciones políticas ni administrativas, sino que se basan en la experiencia clínica cotidiana y en evidencia científica sobre la organización de los servicios oncológicos.

“Somos quienes atendemos a los pacientes hospitalizados, tomamos decisiones complejas y enfrentamos diariamente los retos del sistema”, recalcan los médicos, al subrayar que cualquier cambio estructural debe considerar la realidad operativa del servicio.

Fragmentación y riesgos clínicos

Uno de los principales ejes de la preocupación médica es el riesgo de fragmentar la atención oncológica al distribuir los servicios en varias sedes o edificios, sin un incremento proporcional del personal especializado. Los médicos advierten que trasladar parte de la atención a nuevas infraestructuras, sin contar con suficientes oncólogos, enfermeras, técnicos y personal de apoyo, podría generar fallas graves en la continuidad asistencial.

De acuerdo con la carta, la dispersión física de los equipos clínicos dificultaría la toma de decisiones oportunas, debilitaría las discusiones multidisciplinarias presenciales —fundamentales en el manejo del cáncer— y aumentaría el riesgo de eventos adversos, especialmente en pacientes hospitalizados con cuadros graves o complejos.

Asimismo, replicar servicios en distintos edificios utilizando los mismos recursos humanos no solo incrementaría los costos operativos del sistema, sino que reduciría su eficiencia y agravaría el agotamiento físico y emocional del personal, que ya opera al límite de su capacidad. “La capacidad real del sistema no depende únicamente de la infraestructura, sino de la disponibilidad de personal altamente especializado”, insisten los médicos.

Estudios científicos citados en la misiva indican que la fragmentación asistencial en oncología —en particular en cáncer de pulmón y de mama— se asocia con mayores costos sanitarios, retrasos en el inicio de los tratamientos y peores desenlaces clínicos.

La construcción del nuevo ION comenzó formalmente 4 de febrero en la Ciudad de la Salud, tras varios meses de trabajos previos de movimiento de tierra en el área. Cortesía

Gran infraestructura, pero sin hospitalización

El proyecto oficial establece que el nuevo edificio del ION contará con nueve niveles de atención, 92 consultorios de consulta externa distribuidos en más de quince especialidades, una sala de quimioterapia ambulatoria con 90 sillones, ocho camas para tratamientos prolongados, un laboratorio clínico y molecular para hematología, así como un edificio de estacionamientos de seis niveles con 272 espacios. La construcción abarcará 19,670 metros cuadrados.

No obstante, los médicos advierten que en la descripción oficial no se contemplan quirófanos ni áreas de hospitalización, elementos esenciales para la atención integral de pacientes oncológicos en condición grave. A su juicio, esta configuración prioriza la atención ambulatoria, pero mantiene fragmentado el manejo clínico, lo que obligaría a los mismos equipos a desplazarse entre distintas infraestructuras para completar la atención de los pacientes.

Aunque el Hospital de Cancerología, de la Caja de Seguro Social, contiguo dispone actualmente de 26 quirófanos, 200 camas y 20 unidades de cuidados intensivos, los especialistas señalan que la falta de integración con el nuevo edificio podría sobrecargar al personal existente y aumentar los riesgos clínicos.

El enfoque del proyecto trazado

El exdirector del ION y asesor de la actual administración, Aníbal Villa-Real, reconoció que la preocupación expresada por los médicos es compartida por las autoridades y aseguró que se están evaluando soluciones progresivas.

“Esa preocupación la tenemos todos y por ello intentamos encontrar respuestas. La cobertura de tratamientos cerca de la residencia de los pacientes es un proyecto que ya está en funcionamiento y que continuará expandiéndose en la medida en que se capacite más personal de salud”, señaló. Indicó que este modelo ya opera en hospitales regionales como el Anita Moreno, en Azuero, y el Luis ‘Chicho’ Fábrega, en Santiago.

Sobre la división de servicios en dos sedes, admitió que se trata de una dificultad real. “Es una contrariedad preocupante porque afecta la inmediatez del trabajo multifactorial que caracteriza el tratamiento oncológico”, afirmó. Sin embargo, explicó que, una vez concluidas las obras de la segunda fase del proyecto, se prevé avanzar hacia una tercera etapa que permita reunificar las actividades clínicas del ION.

Los pacientes de cáncer llevan años esperando unas nuevas instalaciones que reúna todas las condiciones. Foto: Elysée Fernández

Perspectiva de los pacientes: la voz de Alicia Luces

Miembro de la Asociación Nacional de Pacientes de Quimioterapia, Alicia Luces, aportó una perspectiva histórica sobre los desafíos que han enfrentado los pacientes a lo largo de las últimas décadas.

“En los últimos 25 años no hemos logrado que se nos construya un edificio con todas las especificaciones para el tratamiento del cáncer. Aun así, seguimos recibiendo atención de calidad con los mismos medicamentos, médicos y personal profesional e idóneo del sector privado, de lo cual estamos agradecidos a Dios”, expresó.

Recordó que, con el paso de los años, se aprobaron leyes para habilitar salas de oncología en hospitales de provincia, como el Hospital Anita Moreno y el Chicho Fábrega, y que también se abrió una sala de radioterapia en la CSS de Ciudad de la Salud. El 4 de febrero de 2026 comenzó la construcción del nuevo edificio de nueve pisos, que albergará diversos servicios bajo la administración del ION, aunque no funcionará como un hospital completo.

“Existe una fragmentación de servicios, pero los pacientes esperamos que, una vez finalizada la construcción, se asigne el presupuesto necesario para nombrar personal y dotar de insumos al nuevo edificio”, señaló. La sede principal en Ancón continuará concentrando quirófanos y equipos de diagnóstico como mamografía, imaginología, tomografía computarizada (CAT), PET scan y resonancia magnética.

Pese a las limitaciones, Luces destacó la colaboración de los últimos seis gobiernos, que han contribuido de forma parcial a resolver problemas cotidianos, permitiendo que los pacientes sigan recibiendo atención y manteniéndose productivos. “Desde 1936 mantenemos el sueño de contar algún día con un hospital oncológico completo, donde todos los equipos necesarios estén en un mismo espacio para atendernos”, concluyó.

En las actuales instalaciones del ION, los pacientes están hacinados. Foto: Elysée Fernández

Un modelo integrado que ha funcionado

El ION se ha caracterizado históricamente por la integración física de todo el equipo oncológico en un mismo espacio, lo que ha facilitado una coordinación multidisciplinaria efectiva entre oncólogos médicos, cirujanos, radio-oncólogos, patólogos, radiólogos, personal de enfermería especializada y servicios de apoyo.

Este modelo ha sido clave para garantizar la continuidad asistencial, la toma oportuna de decisiones clínicas y una mayor seguridad del paciente, especialmente en casos complejos que requieren intervenciones coordinadas en plazos breves. Los médicos advierten que el esquema propuesto no refleja plenamente la realidad actual de la atención oncológica en Panamá.

Si bien reconocen la necesidad de expansión y modernización, insisten en que estas deben ejecutarse de manera estratégica y gradual, en concordancia con la capacidad real del recurso humano disponible.

Propuestas alternativas y sostenibilidad

Lejos de oponerse al fortalecimiento del sistema oncológico, los médicos plantean alternativas para ampliar la cobertura sin comprometer la calidad de la atención. Entre ellas, proponen fortalecer la atención ambulatoria en hospitales regionales como el Anita Moreno y el Hospital Dr. Rafael Estévez, en Chitré, así como ampliar el uso de la telemedicina para el seguimiento de pacientes clínicamente estables.

También sugieren avanzar hacia modelos descentralizados pero integrados, que permitan distribuir la carga asistencial sin fragmentar los equipos clínicos ni duplicar servicios sin el personal suficiente. A su juicio, concentrar los esfuerzos exclusivamente en nuevas infraestructuras, sin resolver previamente el déficit de recurso humano especializado, podría generar más problemas que soluciones.

Los médicos aclaran que su postura no busca frenar la modernización del sistema oncológico ni desconocer las limitaciones actuales del ION. Señalan que su llamado responde a una responsabilidad ética y profesional de advertir sobre riesgos evitables y proponer soluciones sostenibles centradas en el paciente.

Finalmente, reiteran su disposición a colaborar con las autoridades de salud para fortalecer la atención del cáncer en Panamá, mediante decisiones basadas en evidencia científica, seguridad del paciente y sostenibilidad del sistema de salud.