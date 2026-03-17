Panamá, 17 de marzo del 2026

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    Tránsito y Transporte Terrestre

    Falta de placas obliga a conductores a usar salvoconductos temporales

    Yaritza Mojica
    Falta de placas obliga a conductores a usar salvoconductos temporales

    La emisión de las nuevas placas vehiculares correspondientes al período 2026–2030 en Panamá continúa enfrentando retrasos y generando inconformidad entre los contribuyentes, quienes desde enero de este año han tenido que tramitar salvoconductos o permisos de circulación temporal mientras se completa el proceso de contratación y posterior producción.

    +info

    ATTT atribuye retraso de placas al proceso de licitación en ChapalaRetraso en la ATTT tiene miles de vehículos circulando con placas vencidas en Panamá

    Uno de los municipios más afectados es el de Panamá, donde su alcalde, Mayer Mizrachi, señaló que “lamentablemente todo esto recae en la obligación por ley de los municipios y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) de comprarle exclusivamente stickers y placas a Centro Vocacional de Chapala”.

    “Es insensato. Como Chapala está demorado, nadie tiene nada y no podemos usar proveedores alternos por una ley que nos obliga a usar solo a Chapala”, indicó Mizrachi en su red social X.

    Precisamente, la Ley 214 del 4 de mayo de 2021 estableció que las placas vehiculares metálicas en Panamá tendrían una vigencia de cinco años, comenzando con las emitidas en 2021, las cuales fueron válidas hasta diciembre del año pasado. Además establece que por ley, Chapala es la única autorizada para fabricar placas y calcomanías.

    El diseño y la planificación de la nueva placa corresponden a la ATTT; sin embargo, la responsabilidad de la producción, conforme a la normativa vigente, recae en Chapala, y actualmente este proceso se encuentra en una fase administrativa.

    Según explicó el director de Chapala, William Suárez, ya se cuenta con dos empresas proveedoras de materiales, seleccionadas mediante licitación pública.

    No obstante, reiteró que la información oficial sobre el avance, la contratación, nombre de las empresas y la ejecución del proyecto debe ser proporcionada por la ATTT.

    “La ATTT es la entidad encargada de brindar información completa sobre el proceso relacionado con la confección y renovación de las placas vehiculares”, aclaró Suárez.

    Entretanto, la responsabilidad de la confección de las placas, así como el desarrollo del proceso de licitación, recae en Chapala. Esto incluye la producción de los materiales necesarios, como las láminas metálicas utilizadas en la fabricación, y la gestión operativa vinculada al suministro.

    Se informó que las primeras placas en fabricarse —una vez se inicie la producción— serán las de vehículos de primer ingreso, antes de avanzar con el plan regular de renovación.

    Mientras tanto, los municipios han implementado permisos de circulación temporales para garantizar la legalidad de los conductores.

    Falta de placas obliga a conductores a usar salvoconductos temporales

    Se estima que entre enero y febrero el Municipio de Panamá emitió alrededor de 65 mil salvoconductos por mes, para un total aproximado de 130 mil permisos, lo que refleja el impacto del retraso.

    Estos permisos, cuya vigencia fue extendida de tres hasta seis meses, se mantendrán válidos hasta que se normalice la entrega de placas, momento en el que los conductores deberán retirarlas junto con su respectivo sticker.

    Para algunos contribuyentes, esta situación ha generado inconformidad, ya que deberán hacer fila y realizar el trámite dos o hasta tres veces en el año para obtener un permiso que, en condiciones normales, se renovaría una vez al año.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


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