Panamá, 26 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PACIENTES CON CÁNCER

    Falta de venoclisis afecta quimioterapias de pacientes en el Instituto Oncológico

    El aumento del precio de las bolsas de venoclisis —de $0.50 a $1.80— provocó que el sistema estatal de compras rechazara la adquisición, generando desabastecimiento en el Instituto Oncológico Nacional.

    Aleida Samaniego C.
    Falta de venoclisis afecta quimioterapias de pacientes en el Instituto Oncológico
    Otro problema más para los pacientes que acuden al ION, Elysée Fernández

    Los pacientes con cáncer que acuden al Instituto Oncológico Nacional (ION) no solo enfrentan la dureza de su diagnóstico y los efectos del tratamiento, sino que ahora también deben lidiar con una nueva preocupación que añade más carga a su proceso: la falta de bolsas de venoclisis necesarias para recibir terapias como la quimioterapia.

    +info

    Falta de personal y servicios divididos: médicos del ION alertan sobre riesgos en la atención de los pacientes con cáncerEl nuevo Instituto Oncológico: una obra que comenzó a prometerse en 2007

    Desde la semana pasada, el desabastecimiento comenzó a sentirse en los pasillos del hospital; sin embargo, en los últimos días la situación se ha vuelto más crítica. Sin estas bolsas, indispensables para diluir y administrar los medicamentos, los médicos se han visto obligados a entregar recetas a los pacientes para que intenten comprarlas por su cuenta en farmacias privadas.

    Para muchos, esto representa un gasto inesperado en medio de una batalla que ya resulta costosa y emocionalmente agotadora. Algunos pacientes llegan desde el interior del país y apenas cuentan con recursos para transporte y alimentación, por lo que tener que buscar y pagar un insumo básico para su tratamiento complica aún más su situación.

    De acuerdo con información conocida por este medio, el problema tendría su origen en un aumento del precio del producto. La empresa proveedora habría elevado el costo de cada bolsa de venoclisis de $0.50 a $1.80. Este incremento impide que la compra se procese a través del sistema de cotización en línea del Estado, que rechaza automáticamente el monto al superar el precio previamente establecido.

    Mientras los trámites administrativos buscan una salida, los pacientes continúan a la espera de una solución concreta. Alicia de Luaces, representante de la Asociación Nacional de Pacientes de Quimioterapia, señaló que trabajan de la mano con la dirección del hospital, el personal médico y organizaciones no gubernamentales para encontrar una respuesta rápida que garantice la continuidad de los tratamientos.

    Este medio consultó al director del ION, Julio Santamaría, sobre el tema; sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta. No obstante, se pudo conocer que las autoridades del hospital están reunidas en busca de una pronta solución.

    La falta de este insumo ocurre en un momento en que el Instituto Oncológico Nacional atiende a cientos de pacientes que dependen de la continuidad estricta de sus ciclos de quimioterapia. Cualquier retraso puede afectar la planificación médica establecida para cada caso.

    Mientras se definen los mecanismos administrativos para destrabar la compra, los pacientes y sus familiares mantienen la expectativa de que el abastecimiento se normalice en los próximos días. La situación vuelve a poner sobre la mesa los desafíos en los procesos de adquisición de insumos médicos esenciales y la necesidad de respuestas oportunas cuando se trata de tratamientos que no admiten interrupciones

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Luis Acevedo compró residencia de $821 mil con préstamo de la Caja de Ahorros. Leer más
    • La fiscal Ruth Morcillo solicita sentencia condenatoria para Jimmy Papadimitriu. Leer más
    • MEF desarrolla una plataforma digital para tramitar el pago del Cepanim. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y lugares de venta para este jueves 26 de febrero. Leer más
    • IMA anuncia puntos de venta de las Agroferias para este martes 24 y miércoles 25 de febrero de 2026. Leer más
    • La fiscalía termina sus alegatos, con un llamado a castigar a Rodrigo Díaz, Carlos Duboy y los Rosas. Leer más
    • Estado proyecta recibir $100 millones por administración transitoria de los puertos de Balboa y Cristóbal. Leer más