FDA anuncia retiro de toallitas Neutrogena en Estados Unidos por bacterias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Más de 15 mil paquetes de toallitas desmaquillantes Neutrogena fueron retirados del mercado en Estados Unidos tras detectarse una posible contaminación con la bacteria Pluralibacter gergoviae, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

El retiro, ejecutado por Kenvue, empresa matriz de Neutrogena, afecta principalmente a los estados de Florida, Georgia, Carolina del Sur y Texas, y fue catalogado como una medida preventiva.

Según la FDA, la bacteria hallada en algunos lotes representa un riesgo bajo para personas sanas, pero podría causar infecciones graves en individuos con sistemas inmunológicos debilitados o enfermedades crónicas.

Lotes y alcance del retiro

La medida abarca 1,312 cajas de toallitas limpiadoras ultrasuaves de 25 unidades cada una (50 toallitas por paquete), con 12 paquetes por caja.

Kenvue aseguró que ningún otro producto de la marca Neutrogena está comprometido y que la decisión se tomó “por precaución”.

El retiro comenzó el 19 de septiembre y fue reclasificado el 3 de octubre como retiro de Clase II, una categoría que la FDA utiliza cuando el uso del producto puede causar efectos adversos temporales o reversibles, aunque con baja probabilidad de consecuencias graves para la salud.

Riesgos de la bacteria

La bacteria Pluralibacter gergoviae es conocida por su resistencia a conservantes cosméticos y por sobrevivir en ambientes húmedos y templados, según la FDA y el laboratorio británico Melbec Microbiology.

Su presencia ha sido detectada ocasionalmente en productos de cuidado personal y puede causar infecciones oculares, respiratorias, urinarias o incluso sepsis, aunque estos casos son poco comunes.

Hasta el momento, no se han reportado infecciones asociadas con las toallitas retiradas.

Casos anteriores en la industria

Este episodio se suma a una serie de incidentes similares en el sector cosmético.

En 2024, la marca Amika retiró del mercado su champú Mirrorball High Shine and Protect por la misma bacteria, mientras que en 2022, Kao USA, matriz de Jergens, retiró algunos lotes de su crema Ultra Healing por contaminación con P. gergoviae.

Recomendaciones al consumidor

La FDA pidió a los consumidores verificar el número de lote de sus toallitas Neutrogena y suspender su uso si pertenecen a los lotes afectados.

Kenvue habilitó líneas de atención y una página web para gestionar reembolsos o reemplazos.

“Estamos actuando con la máxima precaución para garantizar la seguridad de nuestros consumidores. La calidad y la confianza en nuestros productos son nuestra prioridad”, aseguró la compañía en un comunicado.

Los expertos recomiendan mantener los productos bien cerrados, evitar la exposición al calor y desecharlos si cambian de olor, color o textura.

En Panamá, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud hasta el momento no ha emitido comentarios sobre este producto cosmético.