Panamá, 01 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Feligreses celebran en Panamá la solemnidad de San Juan Bosco

    Yasser Yánez García
    Miles participan en procesión de San Juan Bosco este 31 enero desde Basílica Don Bosco en Calidonia. Anel Asprilla

    Con muestras de fe, oración y participación comunitaria, feligreses participaron en la solemnidad de San Juan Bosco este sábado 31 de enero.

    Devotos del santo de la iglesia católica se concentraron desde temprano en las inmediaciones de la Basílica de Don Bosco, para participar de las diferentes actividades religiosas, entre ellas las mañanitas y las misas que se desarrollaron durante todo el día.

    Alrededor de la 4 de la tarde, la procesión empezó su recorrido por las principales calles del corregimiento de Calidonia.

    Los actos de la fecha fueron encabezados por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa.

    La festividad de San Juan Bosco se conmemora cada 31 de enero y recuerda la vida y obra del sacerdote italiano que dedicó su ministerio a la educación y acompañamiento de los jóvenes, promoviendo valores como la solidaridad, el respeto y la esperanza.

    Este año se cumplen 138 años de la muerte de Don Bosco, también conocido como el santo patrono de la juventud.

    Yasser Yánez García

