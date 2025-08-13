Panamá, 13 de agosto del 2025

    EVENTO

    Feria gastronómica reunirá a emprendedores de Colón con lo mejor de su sabor

    José González Pinilla
    Presentarán diversos platillos para el público en la feria gastronómica en el antiguo Figali. Tomada de Instagram

    Emprendedores gastronómicos de la provincia de Colón se preparan para exponer, este fin de semana, sus mejores platillos en un evento que se desarrollará en la capital.

    Se trata del festival Sabores de Colón, que tendrá lugar los días sábado 16 y domingo 17 de agosto en el Centro de Convenciones Amador, antiguo Figali.

    Desde la venta de empanaditas plantintá y patí, hasta platos con langosta, será parte de la oferta gastronómica de estos emprendedores. También habrá venta de duros, raspados, jugos, helados con chicheme, arroz con coco, pescado frito, pulpo, entre otros platos, todo con el auténtico sabor colonense.

    Los organizadores informaron que, además, se realizarán presentaciones en tarima y un show de autos modificados.

    El Metro Bus anunció que pondrá a disposición la ruta C850, con un costo de solo $0.25, desde Albrook hasta el Centro de Convenciones Amador. El evento se desarrollará de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

    El evento se desarrollará en el Centro de Convenciones Amador, antiguo Figali. Cortesía

    José González Pinilla

    Editor

