    Feria Internacional del Libro de Panamá 2025: fechas, actividades y país invitado

    Getzalette Reyes
    La programación de la FIL 2025 incluirá más de 500 actividades. LP Elysée Fernández

    El evento literario más esperado de Panamá ya está aquí.

    Marruecos, país invitado en la Feria del Libro 2025

    Del lunes 11 al domingo 17 de agosto de 2025, el centro de convenciones Atlapa, en la ciudad de Panamá, será el epicentro de la cultura con la celebración de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Panamá.

    Durante siete días, escritores, lectores, artistas y amantes de la literatura se darán cita para disfrutar de más de 500 actividades organizadas por la Cámara Panameña del Libro (Capali).

    El programa incluye presentaciones de libros, conversatorios, recitales de poesía, funciones de teatro y danza, proyecciones de cine, música en vivo y muestras de folclore.

    Editoriales, librerías, instituciones públicas y privadas, universidades y autores nacionales e internacionales ofrecerán experiencias interactivas y propuestas para fomentar la lectura y el desarrollo personal.

    La programación incluye más de 500 actividades, entre conferencias, presentaciones de libros, mesas redondas, talleres infantiles y espectáculos artísticos. LP

    Se espera la participación de más de 150 escritores panameños, junto a destacados invitados internacionales como Alma Delia Murillo, Sofía Segovia, Gilraen Eärfalas, Marin Maichen, Gerardo García Manjarrez, Eva Muñoz, Nacarid Portal Arráez, Francisco Pérez de Antón, Gabriel Picolo, Walter Riso, Alberto Linero y Memo Plastilina.

    Este año, el Reino de Marruecos será el país invitado de honor en la edición número 21 de la FIL, que se celebra bajo el lema “Tejiendo Diálogos”. La delegación marroquí ofrecerá actividades como talleres de tejido creativo inspirados en alfombras bereberes, clases de azulejos para explorar el arte del Zellige y paneles culturales sobre su diversidad, su herencia andalusí y sus vínculos con América Latina.

    Formación y educación

    La FIL 2025 también refuerza su propuesta educativa con dos ejes:

    • Aprendizaje al Despegue: dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.

    • Formación Profesional: para universitarios, con certificaciones en comunicación asertiva, liderazgo efectivo, inteligencia artificial aplicada, emprendimiento, educación financiera e inversión.

    Información útil que debe saber:

    • Precios de entrada

    • Adultos: $4

    • Jubilados: $2

    • Niños y estudiantes (5 a 17 años): $1.50

    • Universitarios: $1.50 (presentando el carné)

    • Niños menores de 4 años: entrada gratuita

    • Pasaporte cultural $20 (pase para los 7 días del evento)

    • Boletos disponibles en Panatickets.com y en taquilla de Atlapa.

    • Horario: todos los días de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

    • Estacionamiento gratuito en el área del antiguo IJA, en vía Israel. Transporte gratuito ida y vuelta hacia Atlapa los días viernes, sábado y domingo.

    Gastronomía: la feria contará con una variada oferta gastronómica que incluye comida panameña, marroquí, pizzas, ensaladas, café y más.

    La programación completa está disponible en www.filpanama.org.

