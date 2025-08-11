Feria Internacional del Libro de Panamá 2025: fechas, actividades y país invitado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El evento literario más esperado de Panamá ya está aquí.

Del lunes 11 al domingo 17 de agosto de 2025, el centro de convenciones Atlapa, en la ciudad de Panamá, será el epicentro de la cultura con la celebración de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Panamá.

Durante siete días, escritores, lectores, artistas y amantes de la literatura se darán cita para disfrutar de más de 500 actividades organizadas por la Cámara Panameña del Libro (Capali).

El programa incluye presentaciones de libros, conversatorios, recitales de poesía, funciones de teatro y danza, proyecciones de cine, música en vivo y muestras de folclore.

Editoriales, librerías, instituciones públicas y privadas, universidades y autores nacionales e internacionales ofrecerán experiencias interactivas y propuestas para fomentar la lectura y el desarrollo personal.

Se espera la participación de más de 150 escritores panameños, junto a destacados invitados internacionales como Alma Delia Murillo, Sofía Segovia, Gilraen Eärfalas, Marin Maichen, Gerardo García Manjarrez, Eva Muñoz, Nacarid Portal Arráez, Francisco Pérez de Antón, Gabriel Picolo, Walter Riso, Alberto Linero y Memo Plastilina.

Este año, el Reino de Marruecos será el país invitado de honor en la edición número 21 de la FIL, que se celebra bajo el lema “Tejiendo Diálogos”. La delegación marroquí ofrecerá actividades como talleres de tejido creativo inspirados en alfombras bereberes, clases de azulejos para explorar el arte del Zellige y paneles culturales sobre su diversidad, su herencia andalusí y sus vínculos con América Latina.

Formación y educación

La FIL 2025 también refuerza su propuesta educativa con dos ejes:

Aprendizaje al Despegue : dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.

Formación Profesional: para universitarios, con certificaciones en comunicación asertiva, liderazgo efectivo, inteligencia artificial aplicada, emprendimiento, educación financiera e inversión.

Información útil que debe saber:

Precios de entrada

Adultos: $4

Jubilados: $2

Niños y estudiantes (5 a 17 años): $1.50

Universitarios: $1.50 (presentando el carné)

Niños menores de 4 años: entrada gratuita

Pasaporte cultural $20 (pase para los 7 días del evento)

Boletos disponibles en Panatickets.com y en taquilla de Atlapa.

Horario: todos los días de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Estacionamiento gratuito en el área del antiguo IJA, en vía Israel. Transporte gratuito ida y vuelta hacia Atlapa los días viernes, sábado y domingo.

Gastronomía: la feria contará con una variada oferta gastronómica que incluye comida panameña, marroquí, pizzas, ensaladas, café y más.

La programación completa está disponible en www.filpanama.org.