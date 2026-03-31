Panamá, 31 de marzo del 2026

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    Ferias y tiendas del IMA estarán cerradas por Semana Santa

    José González Pinilla
    Ferias y tiendas del IMA estarán cerradas por Semana Santa
    Las Agroferas están abiertas solo este 1 de abril. Tomada de Instagram

    Las ferias, tiendas y distribuidoras del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) estarán cerradas por Semana Santa.

    A través de un comunicado, la entidad explicó que el cierre será el jueves 2 y viernes 3 de abril, por lo que pidió a la ciudadanía organizarse y adquirir sus productos con tiempo.

    “Recordamos a la población tomar las previsiones necesarias ante la pausa de actividades en nuestros puntos de venta por este asueto”, indicó.

    Este miércoles 1 de abril se realizará la respectiva feria en varias provincias.

    Ferias y tiendas del IMA estarán cerradas por Semana Santa
    Ferias para este 1 de abril
    Ferias y tiendas del IMA estarán cerradas por Semana Santa
    Ferias para este 1 de abril

    José González Pinilla

    Editor


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