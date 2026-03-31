Ferias y tiendas del IMA estarán cerradas por Semana Santa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las ferias, tiendas y distribuidoras del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) estarán cerradas por Semana Santa.

A través de un comunicado, la entidad explicó que el cierre será el jueves 2 y viernes 3 de abril, por lo que pidió a la ciudadanía organizarse y adquirir sus productos con tiempo.

“Recordamos a la población tomar las previsiones necesarias ante la pausa de actividades en nuestros puntos de venta por este asueto”, indicó.

Este miércoles 1 de abril se realizará la respectiva feria en varias provincias.

Ferias para este 1 de abril