Ferias y tiendas del IMA estarán cerradas por Semana Santa

Las ferias, tiendas y distribuidoras del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) estarán cerradas por Semana Santa.
A través de un comunicado, la entidad explicó que el cierre será el jueves 2 y viernes 3 de abril, por lo que pidió a la ciudadanía organizarse y adquirir sus productos con tiempo.
“Recordamos a la población tomar las previsiones necesarias ante la pausa de actividades en nuestros puntos de venta por este asueto”, indicó.
Este miércoles 1 de abril se realizará la respectiva feria en varias provincias.