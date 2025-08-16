Festicrec 2025 premia la creatividad literaria de estudiantes, docentes y padres

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Panamá 2025, el Ministerio de Educación (Meduca) reconoció a los 28 ganadores de las ocho categorías del Concurso Nacional de Cuentos Festicrec 2025, que reunió a más de 22 mil participantes de todo el país.

Las obras, elaboradas el pasado 15 de mayo durante el Día Nacional del Cuento, destacaron valores, creatividad y habilidades narrativas. Entre los premiados hubo estudiantes desde jardín de infancia hasta educación media, así como docentes y padres de familia.

La premiación coincidió con la clausura del congreso Actualización, innovación y compromiso: pilares para una educación integral, que reunió a más de 600 docentes y abordó temas como la inteligencia artificial en la enseñanza y la vocación docente.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, resaltó que este año se oficializó el Día Nacional del Cuento en todo el país y subrayó el valor formativo de la escritura. El evento contó con la participación de autoridades educativas, invitados especiales y representantes de comunidades escolares, quienes celebraron con actividades culturales y temáticas.

Ganadores por categoría:

Jardín de infancia y primer grado : El conejo sabio y el bosque de los valores (La Niña Encantada), Karen Jaén, C.B.G. Jaime A. Alba, Los Santos.

Segundo y tercer grado : El poder de la amistad (Pluma Encantada), Melanie G. Jiménez, C.E. José De Gracia Fernández, Coclé.

Cuarto a sexto grado : El sueño de Javier (El Estudioso), William Ortiz, C.E. Nuevo Arraiján, Panamá Oeste.

Educación premedia : El árbol de los deseos (Ibezai), Ibelys Sanjur, IPT José de los Reyes Vásquez, Coclé.

Educación media : El susurro del pozo (Danny M), Orielys Orozco, Academia Bilingüe San Lorenzo, Panamá Norte.

Premedia de Jóvenes y Adultos : Las ardillas de la selva (Melina), Benilda Rodríguez, Teleeducación Santa Fe, Veraguas.

Educación media (Jóvenes y Adultos) : El joven que no quiso esperar más (Joven que no espera), Federico Vega, IPT Nocturno de Colón.

Docentes : Ruiseñor para el amor (Gorrioncito), Briceida Medina, C.E. Jaime Alba, Los Santos.

Padres de familia: Heymdall, la babosa guerrera (Scorpio07), Anthony Núñez, Colegio Saint James, Veraguas.

El evento incluyó exposiciones como la de Alejandro Barranco, coordinador nacional del Proyecto Entre Pares, quien abordó temas relacionados con la inteligencia artificial para el docente de la era digital. También se desarrolló el taller Maestro por vocación, dirigido por el padre Jamed Pacheco Rodríguez, asesor de la Comisión Nacional de Ética del Educador, junto con los docentes Yasmineth Pinzón y José Guillermo Tejada.

Asimismo, estuvieron presentes la viceministra Académica, Agnes de Cotes; el viceministro Administrativo, Roberto Sevillano; Orit Btesh, presidenta de la Cámara Panameña del Libro (Capali); directores nacionales y regionales.

La alegría, la creatividad y la pasión por la educación reinaron en la premiación del Concurso Nacional de Cuentos FESTICREC 2025, realizada en el marco de la Feria Internacional del Libro, donde el Ministerio de Educación entregó reconocimientos a los 28 cuentos ganadores. pic.twitter.com/cPW1bTU1FR — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) August 15, 2025