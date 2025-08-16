Panamá, 16 de agosto del 2025

    EDUCACIÓN

    Festicrec 2025 premia la creatividad literaria de estudiantes, docentes y padres

    Yaritza Mojica
    Ganadores del Concurso Nacional de Cuentos reciben reconocimiento en la Feria del Libro. Cortesía

    En el marco de la Feria Internacional del Libro de Panamá 2025, el Ministerio de Educación (Meduca) reconoció a los 28 ganadores de las ocho categorías del Concurso Nacional de Cuentos Festicrec 2025, que reunió a más de 22 mil participantes de todo el país.

    Las obras, elaboradas el pasado 15 de mayo durante el Día Nacional del Cuento, destacaron valores, creatividad y habilidades narrativas. Entre los premiados hubo estudiantes desde jardín de infancia hasta educación media, así como docentes y padres de familia.

    La premiación coincidió con la clausura del congreso Actualización, innovación y compromiso: pilares para una educación integral, que reunió a más de 600 docentes y abordó temas como la inteligencia artificial en la enseñanza y la vocación docente.

    La ministra de Educación, Lucy Molinar, resaltó que este año se oficializó el Día Nacional del Cuento en todo el país y subrayó el valor formativo de la escritura. El evento contó con la participación de autoridades educativas, invitados especiales y representantes de comunidades escolares, quienes celebraron con actividades culturales y temáticas.

    Ganadores por categoría:

    • Jardín de infancia y primer grado: El conejo sabio y el bosque de los valores (La Niña Encantada), Karen Jaén, C.B.G. Jaime A. Alba, Los Santos.

    • Segundo y tercer grado: El poder de la amistad (Pluma Encantada), Melanie G. Jiménez, C.E. José De Gracia Fernández, Coclé.

    • Cuarto a sexto grado: El sueño de Javier (El Estudioso), William Ortiz, C.E. Nuevo Arraiján, Panamá Oeste.

    • Educación premedia: El árbol de los deseos (Ibezai), Ibelys Sanjur, IPT José de los Reyes Vásquez, Coclé.

    • Educación media: El susurro del pozo (Danny M), Orielys Orozco, Academia Bilingüe San Lorenzo, Panamá Norte.

    • Premedia de Jóvenes y Adultos: Las ardillas de la selva (Melina), Benilda Rodríguez, Teleeducación Santa Fe, Veraguas.

    • Educación media (Jóvenes y Adultos): El joven que no quiso esperar más (Joven que no espera), Federico Vega, IPT Nocturno de Colón.

    • Docentes: Ruiseñor para el amor (Gorrioncito), Briceida Medina, C.E. Jaime Alba, Los Santos.

    • Padres de familia: Heymdall, la babosa guerrera (Scorpio07), Anthony Núñez, Colegio Saint James, Veraguas.

    El Ministerio de Educación reconoció a los 28 ganadores de las ocho categorías del Concurso Nacional de Cuentos FESTICREC 2025. Cortesía

    El evento incluyó exposiciones como la de Alejandro Barranco, coordinador nacional del Proyecto Entre Pares, quien abordó temas relacionados con la inteligencia artificial para el docente de la era digital. También se desarrolló el taller Maestro por vocación, dirigido por el padre Jamed Pacheco Rodríguez, asesor de la Comisión Nacional de Ética del Educador, junto con los docentes Yasmineth Pinzón y José Guillermo Tejada.

    Asimismo, estuvieron presentes la viceministra Académica, Agnes de Cotes; el viceministro Administrativo, Roberto Sevillano; Orit Btesh, presidenta de la Cámara Panameña del Libro (Capali); directores nacionales y regionales.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


