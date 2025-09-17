Panamá, 17 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EPIDEMIOLOGÍA

    Fiebre por oropouche: 10 casos autóctonos confirmados en la provincia de Veraguas

    Aleida Samaniego C.
    Fiebre por oropouche: 10 casos autóctonos confirmados en la provincia de Veraguas
    El virus Oropouche se transmite principalmente a través de mosquitos Culicoides paraensis infectados . Estos mosquitos muy pequeños que pican miden solo unos pocos milímetros de largo. CDC

    El Ministerio de Salud (Minsa), a través de su dirección regional en Veraguas, confirmó 10 casos autóctonos de fiebre por oropouche en distintos corregimientos de la provincia, diagnosticados mediante pruebas de laboratorio enviadas al nivel central como parte de la vigilancia de muestras sospechosas de dengue.

    +info

    OPS alerta sobre aumento de casos de fiebre de oropouche: Panamá reporta 501 casos No hay vacuna ni cura: el virus de oropouche avanza en silencio por Darién y Panamá esteDengue, zika y oropouche: lo que necesitas saber sobre los casos en PanamáOPS y CDC emiten alerta nivel 2 por el virus oropouche en Panamá y Brasil

    Los casos se distribuyen de la siguiente manera: Santiago (3), La Peña (2), Atalaya (2), Rodrigo Luque (2) y La Mesa (1). Ante este panorama, las autoridades sanitarias intensificaron la búsqueda activa de nuevos contagios tanto en instalaciones de salud como en las comunidades afectadas, con el apoyo de equipos de Control de Vectores y Promoción de la Salud.

    Una enfermedad poco conocida

    La fiebre por oropouche es una enfermedad viral transmitida por la picadura del jején (Culicoides paraensis) y del mosquito Culex. No se transmite de persona a persona y suele confundirse con el dengue por la similitud de sus síntomas, entre ellos fiebre alta, dolor de cabeza intenso, escalofríos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, debilidad general y, en algunos casos, erupciones en la piel.

    Fiebre por oropouche: 10 casos autóctonos confirmados en la provincia de Veraguas
    Virus del oropouche.

    Aunque la fase aguda dura entre 2 y 7 días, la recuperación total puede extenderse por semanas. Actualmente no existe un tratamiento antiviral específico ni vacunas para prevenirla, lo que obliga a centrar los esfuerzos en la prevención y la detección temprana.

    Llamado a la población

    Xavier Antonio Torres, director regional del Minsa en Veraguas, exhortó a la población a acudir de inmediato al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas compatibles con esta enfermedad. “La detección oportuna es clave para la trazabilidad de contactos y la investigación epidemiológica”, subrayó.

    Además, el Minsa reforzó las acciones preventivas mediante campañas de docencia en las comunidades y un trabajo coordinado con la Caja de Seguro Social (CSS) para fortalecer la vigilancia epidemiológica en la provincia.

    Con la confirmación de estos 10 casos, las autoridades insisten en la necesidad de que la población mantenga medidas de prevención contra los vectores transmisores y acuda de manera temprana a los servicios de salud, para evitar complicaciones y contener la propagación del virus.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Copa Airlines anuncia puestos de empleo: conoce las vacantes disponibles y requisitos para postularse. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Representante de China para América Latina critica ‘injerencias externas’ y pide condiciones justas para inversiones en Panamá. Leer más
    • El cielo demanda talento: Panamá necesitará más de 4 mil trabajadores aeronáuticos en la próxima década. Leer más
    • La Presidencia destina $7.1 millones para ampliar y restaurar la villa diplomática. Leer más
    • El mismo contratista del hospital de mascotas se adjudicaría los trabajos de la villa diplomática. Leer más
    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más