Fiestas Patrias: fechas y detalles del operativo de tránsito a partir de este viernes 31 de octubre

La Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional desplegará, a partir de la tarde de este viernes 31 de octubre, el operativo de inversión de carriles hacia el interior del país, con motivo de las Fiestas Patrias.

Las autoridades esperan un alto flujo vehicular hacia diferentes sectores del país, debido a los días festivos, lo que para miles de personas será un largo fin de semana.

Viernes 31 de octubre

De acuerdo con el cronograma, el dispositivo de inversión de carriles empieza a las 2:30 p.m. y culmina a las 7:00 p.m. de este viernes 31 de octubre.

Cinco carriles hacia Arraiján

Inicia a las 2:30 p.m. en la Avenida de los Mártires, en las inmediaciones del Banco de Desarrollo Agropecuario.

Culmina a las 7:00 p.m. en el sector de Burunga, en Arraiján cabecera.

Tres carriles hacia La Chorrera

Inicia a las 3:30 p.m. en el puente de Burunga

Culmina a las 7:00 p.m. en Vista Alegre, Arraiján, cerca de TCT.

Sábado 1 de noviembre

Para el sábado 1 de noviembre, el operativo se desplegará por unas 12 horas, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. Sin embargo, la implementación de inversión de carriles se realizará dependiendo del flujo vehicular.

Domingo 2 de noviembre

Para el domingo 2 de noviembre, Operaciones de Tránsito informó que la inversión de carriles será de 2:30 p.m. a 6:00 p.m.

Tres 3 carriles hacia Arraiján

Inicia a las 2:30 p.m. en la Avenida de los Mártires y culmina a las 6:00 p.m. en Burunga, Arraiján cabecera.

Tres carriles hacia La Chorrera

Inicia en El Nazareno de La Chorrera y culmina en Campana, Capira.

Desde Sajalices, Capira y culmina en San José, distrito de San Carlos

Lunes 3 y martes 4 de noviembre

Para los días lunes 3 y martes 4 de noviembre, se mantiene el monitoreo del movimiento vehicular y la inversión de carriles estará sujeta a la cantidad de autos que estén circulando a determinadas horas.

Retorno hacia Panamá

Para el miércoles 5 de noviembre el operativo de retorno se desarrollará de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Tres carriles de retorno hacia Panamá

Desde San José, distrito de San Carlos, hasta Sajalices. Capira.

Desde Campana, Capira hasta El Nazareno, La Chorrera.