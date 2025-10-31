Panamá, 31 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Operaciones de Tránsito

    Fiestas Patrias: fechas y detalles del operativo de tránsito a partir de este viernes 31 de octubre

    Henry Cárdenas P.
    Fiestas Patrias: fechas y detalles del operativo de tránsito a partir de este viernes 31 de octubre
    El operativo de inversión de carriles se desarrollará entre el viernes 31 de octubre y el miércoles 5 de noviembre. Archivo

    La Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional desplegará, a partir de la tarde de este viernes 31 de octubre, el operativo de inversión de carriles hacia el interior del país, con motivo de las Fiestas Patrias.

    Las autoridades esperan un alto flujo vehicular hacia diferentes sectores del país, debido a los días festivos, lo que para miles de personas será un largo fin de semana.

    Viernes 31 de octubre

    De acuerdo con el cronograma, el dispositivo de inversión de carriles empieza a las 2:30 p.m. y culmina a las 7:00 p.m. de este viernes 31 de octubre.

    Cinco carriles hacia Arraiján

    Inicia a las 2:30 p.m. en la Avenida de los Mártires, en las inmediaciones del Banco de Desarrollo Agropecuario.

    Culmina a las 7:00 p.m. en el sector de Burunga, en Arraiján cabecera.

    Tres carriles hacia La Chorrera

    Inicia a las 3:30 p.m. en el puente de Burunga

    Culmina a las 7:00 p.m. en Vista Alegre, Arraiján, cerca de TCT.

    Sábado 1 de noviembre

    Para el sábado 1 de noviembre, el operativo se desplegará por unas 12 horas, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. Sin embargo, la implementación de inversión de carriles se realizará dependiendo del flujo vehicular.

    Domingo 2 de noviembre

    Para el domingo 2 de noviembre, Operaciones de Tránsito informó que la inversión de carriles será de 2:30 p.m. a 6:00 p.m.

    Tres 3 carriles hacia Arraiján

    Inicia a las 2:30 p.m. en la Avenida de los Mártires y culmina a las 6:00 p.m. en Burunga, Arraiján cabecera.

    Tres carriles hacia La Chorrera

    Inicia en El Nazareno de La Chorrera y culmina en Campana, Capira.

    Desde Sajalices, Capira y culmina en San José, distrito de San Carlos

    Lunes 3 y martes 4 de noviembre

    Para los días lunes 3 y martes 4 de noviembre, se mantiene el monitoreo del movimiento vehicular y la inversión de carriles estará sujeta a la cantidad de autos que estén circulando a determinadas horas.

    Retorno hacia Panamá

    Para el miércoles 5 de noviembre el operativo de retorno se desarrollará de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

    Tres carriles de retorno hacia Panamá

    Desde San José, distrito de San Carlos, hasta Sajalices. Capira.

    Desde Campana, Capira hasta El Nazareno, La Chorrera.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Túnel de la Línea 3 tiene un 53% de avance y el Metro se prepara para hacer pruebas estáticas con trenes. Leer más
    • Nueva licencia de conducir: ATTT y Sertracen implementan código QR y mayor seguridad. Leer más
    • ‘¿Otra obra que se dañará en meses?’ Ciudadanos reaccionan a los $26.1 millones para la cinta costera y Amador. Leer más
    • Panamá suscribirá préstamo por $350 millones para financiar el presupuesto y mejorar el sistema de pensiones de la CSS. Leer más
    • Mulino designa al nuevo director de la Agencia Panameña de Alimentos. Leer más
    • Panamá cae en penales ante Costa Rica y se queda con la plata en los Juegos Centroamericanos. Leer más
    • Destituyen a funcionario del Meduca tras protagonizar incidente en horario laboral. Leer más