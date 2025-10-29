Panamá, 29 de octubre del 2025

    Transporte Público

    Fiestas Patrias: Metro de Panamá ajusta logística y anuncia horarios para los usuarios

    Henry Cárdenas P.
    Reforzarán logística en el Metro por desfiles patrios. Cortesía/Metro de Panamá

    Con el retorno de los desfiles patrios a la Vía España, el Metro de Panamá reforzará la logística en las estaciones, sobre todo en las que están dentro de la ruta de las actividades, para los días 3 y 4 de noviembre.

    Al mismo tiempo, ya se anunció el horario de operaciones para las principales fechas festivas del mes de noviembre.

    La Ruta 2 del desfile tendrá un recorrido desde la Iglesia del Carmen hasta las inmediaciones de la Caja de Ahorros, es decir, que las estaciones Iglesia del Carmen y Vía Argentina registrarán un mayor movimiento de usuarios.

    “Hemos realizado un análisis del flujo esperado de pasajeros para estos días patrios, con el fin de ajustar la oferta de trenes en circulación y asegurar un traslado ágil y continuo durante las jornadas de mayor demanda”, informó el Metro de Panamá.

    De igual manera, se adelantó que se reforzará la seguridad en las estaciones y el personal operativo, con la finalidad de mantener el orden y brindar información y orientación a los usuarios.

    La Vía España vuelve a ser escenario de unos desfiles patrios después de 14 años, y el Ministerio de Educación, organizador de los desfiles, destacó que la decisión de retomar esta ruta se debió a la facilidad de movilización que ofrece el Metro de Panamá.

    Horarios

    El Metro de Panamá anunció que para los días 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre se decidió empezar a prestar el servicio a las 7:00 a.m. Para el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, el horario será regular por ser domingo: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

