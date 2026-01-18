Fin de la concesión de Revisalud: AAUD toma control del servicio de aseo en San Miguelito

Exclusivo Suscriptores

Luego de 25 años de concesión, la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud) deja oficialmente el servicio de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, una gestión marcada por críticas y crisis sanitarias a la población, cuyo contrato vence este domingo 18 de enero de 2026.

Ahora, la tarea y responsabilidad del manejo de los desechos de cerca de 300 mil habitantes de los nueve corregimientos corresponderá, a partir del lunes 19 de enero, a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), entidad que también tiene a su cargo la operación del servicio de recolección de basura en 26 corregimientos del distrito capital.

Esta decisión se sustenta en la Resolución N.° 01-2026, del 13 de enero de 2026, mediante la cual la Junta Directiva de la AAUD, por instrucción del Órgano Ejecutivo, autorizó a la institución a asumir la competencia operativa, administrativa —incluido el cobro de la tasa de aseo— y técnica del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en San Miguelito.

Con esta determinación, el Municipio de San Miguelito quedó fuera del manejo de los residuos sólidos. La alcaldesa Irma Hernández había realizado una contratación excepcional de tres empresas para la recolección de desechos por seis meses, por un costo de 3.8 millones de dólares, mientras se escogiera una nueva concesionario; sin embargo, dicho contrato no fue refrendado por la Contraloría General de la República, a cargo de Anel Flores.

Ante el inicio de operaciones de la AAUD, este sábado 17 de enero, Ovil Moreno, director de la entidad, se reunió con José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, con el fin de coordinar estrategias para atender la crisis sanitaria heredada de la gestión de Revisalud.

En la red social X de la Presidencia de la República, se informó que las autoridades están “coordinando esfuerzos para atender la crisis sanitaria en San Miguelito, estableciendo rutas sostenibles y fortaleciendo un servicio de recolección estable que garantice soluciones duraderas para el distrito”.

Pese a la intervención de la AAUD, que ha permitido la recolección de más de 3,232.5 toneladas de residuos desde el pasado 1 de enero, persiste la proliferación de vertederos improvisados y los denominados “pataconcitos” en comunidades como San Isidro, Pan de Azúcar, Nuevo Veranillo, sector 35, Samaria y Torrijos Carter, entre otras. Así lo evidencias fotografías tomadas por este diario en la mañana de ayer, sábado.

La crisis de basura en San Miguelito se registra en diversos puntos del distrito como en San Isidro y Torrijos Carter. Foto LP/ Anel Asprilla

Los morados preguntan si, la Autoridad de Aseo que tiene que operar toda la ciudad de Panamá-Panamá Norte, Panamá este y el área Metropolita- podrá resolver el problema de recolección en un distrito con veredas, calles estrechas y una topografía compleja.

AAUD contratará empresas privadas

Ante estas inquietudes, el director de la AAUD explicó que la entidad asumirá de forma directa la garantía del servicio de recolección de basura en San Miguelito, apoyándose en empresas privadas y equipos adicionales, a fin de no afectar la operación regular en la ciudad capital. El plan contempla una contratación flexible de compañías, de acuerdo con las necesidades técnicas, priorizando el uso de camiones compactadores sobre los volquetes, según evaluaciones diarias de la operación.

En la red social de la AAUD se observó que en uno de los operativos de limpieza en San Miguelito, estaba brindando el servicio Voltranc, una de las tres empresas que habían sido contratadas por procedimiento excepcional por Hernández, pero cuyo contrato no refrendó el contralor alegando inconsistencias legales, técnicas y presupuestarias.

Con respecto, al tiempo que estará la AAUD operando y administrando la recolección en el distrito, Moreno aclaró que el rol de la AAUD será ejecutar el servicio mientras se resuelven los aspectos administrativos pendientes, y que “permanecerá en el distrito el tiempo que sea necesario para evitar riesgos sanitarios y brindar tranquilidad a la comunidad”.

En cuanto al financiamiento, Moreno indicó que la tasa de aseo se mantendrá sin cambios y que lo recaudado será destinado exclusivamente a cubrir los costos de la recolección de desechos en San Miguelito, siguiendo el modelo aplicado en el distrito capital.

¿La salida de Revisalud es completa?

Fuentes vinculadas a los trabajadores advierten que la empresa continuaría operando en el distrito a través del servicio privado de recolección para comercios, edificios y otros clientes no residenciales.

De hecho, ese es un mecanismo que usan muchas empresas, particularmente PH, para garantizar que se no se acumule basura, tanto en la capital como en San Miguelito.

Revisalud culmina su concesión para la recolección de la basura en San Miguelito, este domingo 18 de enero de 2026.

Por el momento, Revisalud mantendría presencia en el distrito —a través de compañías vinculadas a su grupo empresarial— mediante la recolección privada de basura en San Miguelito. Aunque la concesión vigente entre 2001 y 2026 otorgaba exclusividad para el servicio distrital, la empresa mantiene contratos con comercios a través de subcontratistas.

Según información proporcionada por residentes, la empresa ha eliminado las rotulaciones de algunos de sus camiones compactadores.

A finales de diciembre, residentes de San Miguelito reportaron que las facturas de la tasa de aseo venían con un cobro más alto de lo habitual porque Revisalud incluyó anticipadamente los días de enero de 2026, mes en que aún mantenía vigente su contrato hasta el 18 de ese mes, lo que provocó aumentos de hasta un 60% en algunos recibos. Esa práctica generó molestias porque muchos vecinos consideraron que no se justificaba, ya que -incluso- la AAUD empezó a recoger basura a partir del 1 de enero.

Cálculos de representantes de corregimiento indican que en San Miguelito se recaudan alrededor de $9 millones al año por concepto de la tasa de aseo, provenientes de apenas el 45% de los usuarios que pagan con regularidad, ya que el resto mantiene morosidad o realiza pagos de forma intermitente.

Revisalud pinta y elimina los rótulos de sus camiones para operar bajo otra subcontratista en el distrito a nivel privado. Cortesía

Liquidaciones que no satisfacen

Con respecto a la salida de Revisalud, representantes de los trabajadores señalaron que la empresa mantiene litigios pendientes, pagos adeudados y casos de trabajadores fallecidos cuyas indemnizaciones no han sido canceladas. Debido a estas deudas, continúan vigentes secuestros y embargos contra la empresa.

Jenny Carrión, secretaria de Defensa de la Unión de Trabajadores de Empresas de Servicios de Aseo y Limpieza (Untesal), explicó que ayer, 17 de enero, alrededor de 50 trabajadores —principalmente los de más reciente contratación— comenzaron a recibir sus cartas de despido y pagos de liquidación.

No obstante, Carrión indicó que aún faltan cerca de 200 empleados por recibir sus prestaciones, muchas de las cuales han sido cuestionadas por considerarse incompletas. Señaló que trabajadores con entre 20 y 25 años de servicio aseguran haber recibido montos que no reflejan su antigüedad real.

Ante esta situación, el sindicato anunció que el próximo miércoles acudirá al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), junto con abogados de ambas partes, para revisar los cálculos de las liquidaciones y tratar de subsanar las inconsistencias. Hasta que ello ocurra, los trabajadores advirtieron que no levantarán las medidas legales vigentes contra la empresa.