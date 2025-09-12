Panamá, 12 de septiembre del 2025

    FERIA

    Flores, cultura y tradición: Tierras Altas celebra su Novena Parada

    Flor Bocharel Q.
    Las flores servirán para la elaboración de 90 figuras que serán el principal atractivo de la actividad. Especial para La Prensa/Flor Bocharel

    Un total de un millón 300 mil flores de diversos colores dispondrán los organizadores de la Novena Parada de las Flores, en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

    Estas flores servirán para la elaboración de 90 figuras que serán el principal atractivo de la actividad, que este año se realizará del 12 al 16 de septiembre en la Escuela Primaria de Volcán, precisó Virginia López, presidenta de la Fundación Parada de las Flores de Tierras Altas.

    Además de las figuras y exhibiciones florales, la actividad contará con una amplia oferta gastronómica, actividades culturales, desfiles, exhibiciones, cabalgatas y más.

    Por su parte, el alcalde de Tierras Altas, Alexander Chavarría, señaló que, de manera paralela a la Parada de las Flores, se conmemora el aniversario de fundación de ese distrito.

    “Contamos con todas las medidas de seguridad para los visitantes”, destacó la primera autoridad local.

    El distrito de Tierras Altas fue fundado el 1 de julio de 2017.

    Tiene una población de 20,473 habitantes y está conformado por los corregimientos de Volcán, Cerro Punta, Cuesta de Piedra, Nueva California y Paso Ancho.

    Sus principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería de carne y leche, el turismo, entre otras.

    Flor Bocharel Q.


