En directo: Foro Educación 2026 reúne a autoridades y expertos en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Te invitamos a seguir la transmisión del Foro Educación 2026 a través de La Prensa y sus distintas plataformas.

Se trata de un espacio de análisis y diálogo sobre los desafíos y oportunidades del sistema educativo panameño.

El evento reúne a expertos, líderes empresariales, representantes del sector educativo y autoridades para abordar temas como el desarrollo del talento, las competencias para el futuro y la institucionalidad educativa sostenible.

Entre los participantes del bloque Educación, talento y competencias para el futuro estarán Carmen Sealy de Broce, socia directora de Platino Executive Search Panamá y presidenta de CoSPAE; Nivia Rossana Castrellón, mentora de Jóvenes Unidos por la Educación y presidenta de Fudespa; María Antonietta Cassino, vicepresidenta asistente de Formación y Desarrollo de Banco General; y Mariana León, vicerrectora académica y miembro de la junta directiva de Quality Leadership University.

Para el segundo bloque, denominado Institucionalidad y acuerdos para una educación sostenible, participarán Julio Escobar, CEO de Centauri Technologies y presidente de la Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa; Jorge Bloise, diputado y presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional; y Francisco Trejos, oficial de Educación de Unicef.

El tercer bloque contará con la participación de la ministra de Educación, Lucy Molinar.