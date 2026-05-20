En directo: Foro Educación 2026 reúne a autoridades y expertos en Panamá

Te invitamos a seguir la transmisión del Foro Educación 2026 a través de La Prensa y sus distintas plataformas.
Se trata de un espacio de análisis y diálogo sobre los desafíos y oportunidades del sistema educativo panameño.
El evento reúne a expertos, líderes empresariales, representantes del sector educativo y autoridades para abordar temas como el desarrollo del talento, las competencias para el futuro y la institucionalidad educativa sostenible.
Entre los participantes del bloque Educación, talento y competencias para el futuro estarán Carmen Sealy de Broce, socia directora de Platino Executive Search Panamá y presidenta de CoSPAE; Nivia Rossana Castrellón, mentora de Jóvenes Unidos por la Educación y presidenta de Fudespa; María Antonietta Cassino, vicepresidenta asistente de Formación y Desarrollo de Banco General; y Mariana León, vicerrectora académica y miembro de la junta directiva de Quality Leadership University.
Para el segundo bloque, denominado Institucionalidad y acuerdos para una educación sostenible, participarán Julio Escobar, CEO de Centauri Technologies y presidente de la Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa; Jorge Bloise, diputado y presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional; y Francisco Trejos, oficial de Educación de Unicef.
El tercer bloque contará con la participación de la ministra de Educación, Lucy Molinar.