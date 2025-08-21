Foro internacional en Panamá plantea nuevos modelos para transformar la educación superior

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La educación superior en Latinoamérica se encuentra en una encrucijada: adaptarse a las demandas de un mercado laboral en constante transformación sin perder de vista su misión de formar ciudadanos críticos, capaces de responder a los desafíos sociales, económicos y tecnológicos de la región.

Este es el mensaje central del Foro Internacional de Innovación en Educación Superior – Inn-Kind FiEd LATAM 2025, celebrado en Panamá los días 20 y 21 de agosto bajo el lema “Educación Hack: + datos, - dogmas”. En el encuentro participaron expertos y delegados de las principales universidades de la región, quienes buscan reforzar sus conocimientos en los procesos de innovación educativa, transformar la enseñanza superior y fortalecer las habilidades blandas de los jóvenes, más allá de la inteligencia artificial (IA).

Más de 1,400 líderes de 24 países, entre ellos rectores, ministros, académicos y representantes de empresas tecnológicas, coincidieron en que la irrupción de la IA obliga a las universidades a replantear sus métodos de enseñanza, sus marcos regulatorios y sus modelos de financiamiento.

Durante el evento, la organización formalizó la firma de un convenio interinstitucional que integra a cuatro nuevas asociaciones al bloque regional de cooperación académica impulsado por Inn-Kind . Estas alianzas incluyen a Costa Rica, Colombia —a través de sus dos asociaciones universitarias más representativas— y El Salvador, que se suman a la Federación de Instituciones de Educación Superior de Perú (FIPES) que fue la primera en aceptar la misión.

La presidenta de Inn-Kind FiEd LATAM 2025, Adriana Angarita, destacó en declaraciones a La Prensa la importancia de que las instituciones educativas de la región se adapten con mayor rapidez y flexibilidad a los retos que impone el futuro.

“Se abre un mundo nuevo y la gran preocupación es si nuestras universidades tendrán la capacidad de estar a la altura, con la velocidad y la flexibilidad que se requieren. Por eso creemos que cuando conectamos, creamos”, señaló Angarita.

La presidenta explicó que estas uniones buscan generar un espacio de contacto directo entre universidades y sectores productivos para comprender los desafíos actuales y proponer soluciones conjuntas.

“El tema de la regulación es clave. Nuestras estructuras son muy rígidas y necesitamos valentía para arriesgarnos con modelos más flexibles que permitan respuestas ágiles”, afirmó.

Angarita subrayó que ya existen ejemplos exitosos en la región que demuestran que los cambios son posibles.

“Lo que funciona en Chile, ¿por qué no puede funcionar en Panamá? Tenemos instituciones públicas y privadas que trabajan junto al sector productivo desarrollando modelos de inteligencia artificial. El océano azul de oportunidades está ahí; debemos diseñar un nuevo mundo a partir de estos acuerdos”, concluyó.

IA: herramienta, no sustituto

A su vez, la presidenta del foro advirtió que la IA debe verse como un complemento del docente y no como un reemplazo. “Debe ayudarnos a anticipar necesidades de aprendizaje, cerrar brechas y construir un talento competitivo, diverso y sostenible”, señaló.

En la misma línea, María Elena Estavillo, directora del Centro para la Sociedad del Futuro de México, recalcó que la clave está en fortalecer el pensamiento crítico y las habilidades blandas de los estudiantes: “Es vital que comprendan que la IA no es la solución a todo, sino un auxiliar que debe usarse con criterio”.

Más acción, menos discurso

Los organizadores subrayaron que el foro no busca acumular buenas prácticas, sino provocar cambios concretos. Entre los temas urgentes que se abordarán figuran la creación de nuevos modelos de gobernanza educativa, la alianza universidad-empresa y la medición del retorno de inversión en innovación.

El encuentro, respaldado por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF, plantea una ruptura con el pasado: menos discursos conceptuales y más evidencia para rediseñar la educación superior de la región.

En palabras de los participantes, el gran reto de las universidades es doble: formar profesionales preparados para un mercado global cada vez más tecnológico y, al mismo tiempo, ciudadanos capaces de pensar críticamente en sociedades que necesitan soluciones sostenibles e inclusivas.

En este foro también participó el Ministerio de Educación, el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), representante de universidades, entre otras entidades públicas y privadas.

