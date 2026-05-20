Panamá, 20 de mayo del 2026

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    Fortalecen la protección del tiburón martillo en aguas panameñas

    Henry Cárdenas P.
    Fortalecen la protección del tiburón martillo en aguas panameñas
    El tiburón martillo es una especie vulnerable y central para el equilibrio del ecosistema marino panameño. Cortesía

    Un Memorando de Entendimiento para fortalecer la protección de tiburones -enfocado en el tiburón martillo- y rayas en la región fue firmado entre la Fundación Charles Darwin y el Ministerio de Ambiente.

    Se destaca que el tiburón martillo es una especie vulnerable y central para el equilibrio del ecosistema marino panameño.

    En la colaboración, la fundación aporta investigación aplicada, asistencia técnica y una red de trabajo regional que Panamá podrá aprovechar de manera directa, al tiempo que se adelantó que se trabajará en cuatro ejes.

    Uno de estos ejes es en materia científica, donde se trabajará en investigación transfronteriza sobre el tiburón martillo y sus ecosistemas, generando datos que Panamá, como país del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, podrá usar para decisiones de manejo compartido.

    En el segundo eje, la Fundación Charles Darwin aportará insumos técnicos para que se diseñen marcos normativos más sólidos sobre tiburones y rayas. Mientras que el tercer eje está dirigido a las comunidades. En esta instancia se desarrollarán procesos de formación con actores del sector pesquero artesanal para acompañar su transición hacia la conservación de la especie.

    Fortalecen la protección del tiburón martillo en aguas panameñas
    Firma de Memorando de Entendimiento entre MiAmbiente y la Fundación Charles Darwin. Cortesía

    Con respecto al cuarto eje, se explica que se busca que esa transición tenga respaldo financiero, explorando mecanismos innovadores de economía azul alineados con el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial de Comercio.

    “Este esfuerzo permitirá brindar apoyo técnico y científico para el diseño e implementación de un marco regulatorio actualizado sobre tiburones y rayas en Panamá, un tema prioritario en el que hemos avanzado significativamente, pero donde aún quedan importantes desafíos”, dijo el titular de MiAmbiente, Juan Carlos Navarro.

    Pelayo Salinas de León, coinvestigador principal del programa de ecología y conservación de tiburones de la fundación, destacó que las aguas panameñas son de importancia crítica para la supervivencia de la especie. “Salvaguardar la conectividad ecológica a lo largo de este corredor migratorio transfronterizo es imperativo”, resaltó de León.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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