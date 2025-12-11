Fotografía y caricatura de Corprensa triunfan en los Premios UNICEF–CELAP 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Dos trabajos de la casa editorial Corprensa fueron galardonados en la séptima edición del Premio de Periodismo sobre Niñez y Adolescencia UNICEF–CELAP 2025, un reconocimiento que destaca la excelencia periodística y la fuerza de las historias que ponen en el centro a los niños, niñas y adolescentes en Panamá.

En la categoría Fotografía Periodística resultó premiado el trabajo “Cimarrón paraíso”, del reportero gráfico Alexander Arosemena (La Prensa).

La imagen fue captada en la aldea Cimarrón Paraíso, ubicada en el lago Gatún, una comunidad que surgió en plena pandemia de la covid-19.

Otra categoría reconocida fue la de caricatura periodística, con la pieza “Las clases se darán en la calle”, de Hilde Sucre, publicada en Mi Diario.

Los trabajos distinguidos este año abordan realidades diversas: la migración que actualmente se desarrolla mayoritariamente de norte a sur; la riqueza cultural que resiste el olvido en comunidades afrodescendientes; las aulas vacías que evidencian la urgencia de garantizar el derecho a la educación; y las voces jóvenes que denuncian abusos y vulneraciones de derechos. Cada pieza periodística actúa como un reflejo de la sociedad y como un llamado a la acción para las autoridades.

La ceremonia de premiación se realizó en el marco del 79.º aniversario de la creación de UNICEF.

“Después de 7 años celebramos más que un premio. Este proyecto ha demostrado que sí se puede hacer periodismo respetando los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país. Hemos visto resultados muy buenos en las publicaciones de los periodistas panameños, quienes han demostrado en su mayoría mejor manejo y un compromiso creciente con la cobertura de temas relevantes para la niñez y adolescencia panameña”, señaló Dilmar Rosas, director ejecutivo de CELAP.

Cada ganador recibió un premio de US$1,000 y una placa de reconocimiento otorgados por UNICEF y CELAP.