Fracasa intento de investigar y separar a la secretaria ejecutiva del Coneaupa

El pleno del Coneaupa rechazó abrir una investigación contra su secretaria ejecutiva tras no alcanzar los votos, en una sesión marcada por tensiones, conflictos de interés y crisis interna.

La sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), celebrada el 19 de noviembre de 2025, concluyó sin la apertura de una investigación disciplinaria contra la secretaria ejecutiva del organismo, María del Carmen Terrientes de Benavides, luego de que el pleno rechazara, por mayoría, los cinco puntos que buscaban sustentar su separación del cargo mientras se desarrollaba un proceso administrativo en su contra.”

La reunión, presidida por la ministra de Educación y presidenta del Consejo, Lucy Molinar, se extendió por varias horas y estuvo marcada por un ambiente de tensión, cuestionamientos éticos, criterios legales encontrados y una profunda división entre los miembros del pleno. Al cierre del debate, ninguna de las propuestas logró los votos necesarios para iniciar una investigación formal.

Durante la sesión se discutieron cinco temas considerados críticos: la acreditación de la carrera de Enfermería de la Universidad de Panamá (UP); el manejo de un informe técnico de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA); la omisión en la reincorporación de la Universidad de las Américas (Udelas) al Consejo; las ausencias, representaciones y viajes oficiales de miembros del organismo, y los criterios emitidos por instancias técnicas.

El primer punto sometido a votación fue la acreditación de la carrera de Enfermería de la UP. La moción para abrir una investigación obtuvo tres votos a favor y cinco en contra, por lo que fue descartada. En el caso del análisis sobre el tratamiento del informe del CTDA y una posible extralimitación de funciones, cuatro consejeros votaron a favor y cinco en contra, resultado que nuevamente impidió avanzar con un proceso disciplinario.

La votación relacionada con la reincorporación de Udelas al Consejo sumó dos votos a favor y cinco en contra, lo que también cerró esa vía de investigación. En cuanto a las ausencias, representaciones y viajes oficiales, la propuesta no recibió los votos necesarios. Finalmente, los criterios emitidos por instancias técnicas tampoco alcanzaron respaldo suficiente.

Tras el conteo final, la decisión fue “no se investiga nada”, dejando constancia en acta de que ninguno de los señalamientos alcanzó la mayoría requerida para iniciar procedimientos disciplinarios contra la secretaria ejecutiva.

Tensiones y fracturas internas

La decisión no disipó las tensiones que dominaron la jornada. Por el contrario, la sesión dejó al descubierto un clima interno deteriorado, marcado por la desconfianza, reproches cruzados y advertencias sobre el impacto institucional que podrían tener los hechos discutidos.

Uno de los ejes centrales del debate fue la preocupación por posibles conflictos de interés dentro del propio Consejo. Molinar cuestionó abiertamente la participación de abogados que, al mismo tiempo, ejercen como rectores de universidades privadas sometidas a procesos de evaluación por parte del Coneaupa. La ministra calificó esa situación como “impresentable” y contraria a los principios básicos de ética pública.

“Si un rector de una universidad actúa como abogado en procesos vinculados al Consejo, hay un conflicto de interés donde se mire”, advirtió durante la sesión, según consta en el acta.

También se denunciaron filtraciones de información confidencial, específicamente puntajes de evaluación universitaria que no debían circular fuera del pleno. Este hecho habría generado roces entre las universidades involucradas y alimentado los cuestionamientos sobre el manejo interno de datos sensibles.

A ello se sumaron señalamientos de irregularidades administrativas y retrasos en la convocatoria de sesiones ordinarias. Varios consejeros recordaron que el Coneaupa acumulaba más de 30 temas pendientes debido a la falta de reuniones en meses anteriores, una situación que, según dijeron, contribuyó al deterioro del funcionamiento institucional.

Algunos miembros calificaron el proceso como “penoso” y “vergonzoso”, sobre todo para quienes se incorporaban recientemente al organismo. Otros advirtieron que, aun cuando no se abrieran investigaciones formales, los problemas señalados no desaparecen y podrían ser revisados por otras instancias del Estado.

La discusión también estuvo atravesada por criterios legales encontrados. Informes del Ministerio de Economía y Finanzas señalaron que el Comité de Investigación carecía de competencia y que las atribuciones correspondían al Comité de Ética. En contraste, documentos del Meduca, Senacyt y universidades advertían sobre la necesidad de revisar los hechos ante posibles irregularidades.

Llamado a ‘ordenar la casa’

Pese a la decisión final, Molinar dejó claro que el cierre del debate en el pleno no impide que otras autoridades revisen lo ocurrido. Llamó, además, a “ordenar la casa” y fortalecer los controles internos para evitar que el Coneaupa pierda credibilidad y se debilite su papel en el sistema de educación superior.

“El Coneaupa es demasiado importante para el país como para permitir que salga herido”, sostuvo la ministra.

La sesión del 19 de noviembre fue la continuación de un proceso iniciado en septiembre de 2025, cuando el Ministerio de Educación convocó una sesión extraordinaria del Coneaupa para analizar la separación temporal de la secretaria ejecutiva mientras se desarrollaba una investigación. Dos meses después, el pleno optó por no avanzar en esa dirección.

La jornada concluyó con el compromiso de revisar la normativa interna, mejorar los mecanismos de transparencia y retomar con regularidad las sesiones del Consejo. Sin embargo, más allá del resultado formal, el acta deja constancia de un problema más profundo: una crisis de confianza que amenaza con erosionar la credibilidad del organismo encargado de garantizar la calidad de la educación superior en el país.