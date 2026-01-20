Fracasa licitación de basura en San Miguelito: consorcio no cumplió requisitos y municipio queda sin control del servicio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Alcaldía de San Miguelito informó los resultados de la evaluación técnica del Acto Público para el servicio de recolección, transporte, barrido, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos en este distrito, proceso con el que el municipio pretendía adjudicar una nueva concesión por 20 años, una vez la salida de Revisalud tras 25 años de contrato.

Según el Informe de Comisión, emitido el 19 de enero de 2026 dentro del plazo legal de diez días hábiles, la propuesta presentada por el Consorcio Aseo Nacional para San Miguelito —integrado por Pronto Aseo, S.A., Retraneq y Recicladora Nacional— no cumplió con los requisitos mínimos obligatorios establecidos en el pliego de cargos, por lo que no avanzó a la etapa de evaluación por ponderación.

Este consorcio presentó una propuesta por un monto de 264 millones de dólares; es decir, 51 millones de dólares menos que el precio de referencia que se establecía que era de 315 millones de dólares.

Entre las principales observaciones técnicas y administrativas, la Comisión detalló la presentación de certificaciones ISO en idioma inglés sin traducción oficial al español, incumpliendo la Ley 22 de 2006; inconsistencias y falta de acreditación de la experiencia mínima del personal técnico clave; insuficiencia de experiencia general del consorcio en los últimos 15 años y documentación incompleta para sustentar contratos ejecutados.

El informe también señala información repetida e inconsistente en reportes de comunidades beneficiadas, certificaciones de plataformas digitales que no acreditan el tiempo mínimo de implementación requerido y deficiencias en la propuesta técnica, como la ausencia de formularios firmados, falta de claridad en el diseño de rutas, inconsistencias en la estimación de la flota vehicular y un cronograma de implementación sin firma.

La Alcaldía sostuvo que el resultado responde a una evaluación rigurosa, objetiva y transparente, orientada a garantizar estándares adecuados para el distrito y la protección del interés público.

No obstante, el municipio reconoció que, tras la Resolución N.° 1 de 2026, que trasladó a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) la recolección de residuos y la administración de la tasa de aseo, sus facultades para iniciar o continuar licitaciones relacionadas con este servicio quedaron limitadas.

La Autoridad de Aseo tomó control a partir del 19 de enero de 2026 del manejo de los desechos en San Miguelito. LP Anel Asprilla

Ante este escenario, la alcaldía anunció que elevará dos consultas formales: una a la Procuraduría de la Administración, para precisar el alcance actual de las competencias municipales, y otra a la Dirección General de Contrataciones Públicas, con el fin de determinar alternativas legales luego de que el proceso quedara desierto.

Mientras se emiten estos criterios, la Alcaldía aseguró que actuará dentro del marco legal vigente, concentrándose en labores de supervisión y fiscalización y en la atención de las necesidades de la comunidad, en un contexto de transición del servicio de aseo en San Miguelito.