Francisco ‘Franqui’ Young, el lector centenario que nunca soltó ‘La Prensa’

A Francisco Young muchos lo conocen simplemente como Franqui. Así lo llamaban sus padres, así lo escribía él mismo en la escuela, con “q”, no con “k” como nos comentó. Así lo recuerdan quienes han compartido alguna vez con él. Hoy, con 100 años de vida y una lucidez que asombra, Franqui sigue siendo suscriptor de La Prensa. Fue uno de los primeros. También llegó a ser accionista. Pero, más allá de los títulos, fue, y sigue siendo, parte de nuestra historia viva.

Franqui ha sido muchas cosas: presidente del Club Rotario, docente fundador de la Universidad Santa María la Antigua (USMA), promotor del arte panameño, contador público en tiempos en que la contabilidad aún se aprendía más por herencia que por academia. Pero si algo ha sido siempre, es un lector. Un lector fiel, de esos que no necesitan que alguien les diga por qué leer un periódico. Simplemente saben que hacerlo es una forma de no perderse el país. Al hablar de La Prensa, se le encendía una chispa en la voz.

“Yo leí las primeras ediciones…”, nos dijo. Y no era una figura de expresión. Las leyó, vivió y sobrevivió con ellas. Recordó cómo durante los años más oscuros, las rotativas del periódico fueron atacadas con ácido y cómo destruir un medio de comunicación no solo era posible, sino legal y permitido. “¿Y qué se podía hacer?”, se preguntaba. “Nada. Estábamos muy amarrados”.

Franqui habla de esa época como quien revive una herida. “Fue muy feo”, repite. Pero también reconoce, sin ingenuidades, que el Panamá de hoy tiene libertades que antes no soñábamos. “Las limitaciones que puede tener Panamá ahora, las puede tener cualquier país del mundo”.

Sus memorias resuenan con nitidez. Recuerda haber barrido Calidonia con el Club Rotario, haber ganado el premio al rotario más valioso del año, y haber sido clave en una de las gestas culturales menos conocidas del país: la creación del Museo de Arte Contemporáneo. “El museo comenzó en un apartamento por la Avenida B”, cuenta. “Después supimos que los masones vendían su templo en la Avenida de los Mártires y lo compramos. Nos dieron 30 días para juntar 10 mil dólares”. Lo lograron con obras donadas por artistas y con la ayuda de muchos.

También fue testigo y protagonista del fortalecimiento de la educación superior. Su formación académica comenzó en el Instituto Nacional. Luego, viajó a Estados Unidos para estudiar contabilidad. Regresó con una licenciatura y una maestría. Fue parte del nacimiento de la USMA, donde ayudó a construir la carrera de contabilidad junto a un profesor de Harvard. Recuerda cuando su papá, en ese entonces presidente de la asociación de contadores, implementó el examen para los CPA: “Cuando se implementó el examen para contadores públicos autorizados, el decano y dos profesores de la Universidad de Panamá no lo pasaron”, recuerda entre risas.

Hablamos de periodismo y no tarda en mencionar a Flor Mizrachi. La admira. “Es una gran periodista. Estudia a quien va a entrevistar. Sus preguntas están muy bien coordinadas.” Le gusta su Knockout. Le gusta que no se limite. “Eso es lo que distingue a La Prensa”, dice: “los periodistas no están limitados por lo que pueden escribir ni por lo que se puede publicar”.

Ya no puede leer como antes. La vista le falla. “Ahora solo puedo leer los titulares”, admite. Aun así, sigue pendiente. “Si no leo La Prensa, siento que estoy perdiendo algo… Si tú cierras cualquier otro periódico, yo no sé qué pase. Pero donde me cierres La Prensa, hay una gran pérdida… incluso internacionalmente.”

Le pedimos que nos compartiera un último mensaje: “Bueno, Yo nací en 1924, jamás pensé que iba a llegar a 100 y una cosa preciosa fue que hice un almuerzo con mis amigos, esa amistad que todavía tengo, muchos se han ido, es lo que realmente me llevo de mi país, de mi gente… Quiero darle las gracias por esta entrevista” concluyó Franqui.