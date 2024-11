Frenan licitación de limpieza de trenes y estaciones de la línea 2

Escuchar audio noticia

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó la suspensión y la aplicación de medidas correctivas en la licitación que realiza el Metro de Panamá, S.A., para el “Servicio de limpieza y aseo de todas las estaciones, trenes, talleres, oficinas administrativas, operativas (patios y talleres) e instalaciones generales de la Línea 2 del Metro de Panamá”.

Esta decisión se tomó tras la acción de reclamo presentada el 30 de octubre de 2024 por la empresa Sicarelle Holdings, Inc. contra el pliego de cargos del acto público, reclamo que fue admitido por la DGCP mediante la Resolución N.° DS-DF-1071-2024 del 6 de noviembre de 2024.

Según Sicarelle Holdings, Inc., el precio de referencia de $5,135,916.00 no es “cónsono” con la realidad del mercado. En el reclamo se argumenta que “en la reunión de homologación se explicó detalladamente al MPSA que el precio de referencia no es cónsono con la cantidad de trabajadores (160 trabajadores), un alto estándar de calidad y un periodo de 24 meses, ya que el mismo está muy por debajo de la realidad del mercado”.

En respuesta a esta acción, la DGCP decidió suspender el acto público y ordenó corregir el pliego de condiciones, decisión formalizada en la Resolución N.° DS-DF-1121-2024 del 19 de noviembre de 2024.

El pliego de condiciones establece que el servicio de limpieza deberá prestarse durante 26 meses. La Línea 2 cuenta con 21 trenes, 18 estaciones y un área de patios y talleres.

Para garantizar la limpieza y aseo de estas instalaciones, se requiere la contratación de servicios que incluyen limpieza diaria en estaciones, áreas administrativas, escaleras y ascensores, así como aseos semanales de vidrios y pisos en talleres. Además, se contempla un cronograma de mantenimiento para áreas específicas cada 15 y 30 días.

En la reunión de homologación celebrada el 8 de octubre de 2024 participaron 11 empresas: Forestropyc, S.A., Consorcio Grupo Millenium, Panamerican Cleaning Group Inc., Professional Cleaners, S.A., Sicarelle Holdings, Inc., JPM Interprice, S.A., Metro Waste Management, S.A., Comercializadora Ra Dansan, S.A., Italclean S.A., On Time Shuttle PTY, S.A. y Bala Consulting, S.A.

La línea 2 del Metro de Panamá inició operaciones el 25 de abril de 2019, con un recorrido de aproximadamente 23 kilómetros que conecta San Miguelito con Nuevo Tocumen a través de la avenida Domingo Díaz y la vía Panamericana.

El 15 de marzo de 2023 se inauguró una extensión hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen, añadiendo 2.2 kilómetros al trazado.