Frente frío desde la cuenca del Caribe afectará Panamá hasta el 1 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que un frente frío afectará al país desde hoy 29 de octubre hasta el sábado 1 de noviembre de 2025. Este fenómeno meteorológico es el resultado de un sistema frontal que ha ingresado desde la cuenca del Caribe, originado en los Estados Unidos.

Según el Imhpa, se esperan lluvias y vientos moderados a fuertes, especialmente en las regiones costeras y montañosas de la vertiente del Caribe panameño.

Las condiciones meteorológicas asociadas con este frente frío podrían generar afectaciones, aunque por el momento no se descartan posibles eventos como deslizamientos de tierra o inundaciones en áreas vulnerables.

El Imhpa instó a la población a tomar precauciones ante el riesgo de inclemencias climáticas y a mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Se recomienda a los residentes de las zonas más afectadas por el fenómeno meteorológico estar atentos a los boletines emitidos por las autoridades locales y meteorológicas durante los próximos días.