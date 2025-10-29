Panamá, 29 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Meteorología

    Frente frío desde la cuenca del Caribe afectará Panamá hasta el 1 de noviembre

    Aleida Samaniego C.
    Frente frío desde la cuenca del Caribe afectará Panamá hasta el 1 de noviembre
    Autoridades instan a la población de las áreas costeras y montañosas del Caribe a tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de fuertes lluvias y ráfagas de viento significativas. EFE

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que un frente frío afectará al país desde hoy 29 de octubre hasta el sábado 1 de noviembre de 2025. Este fenómeno meteorológico es el resultado de un sistema frontal que ha ingresado desde la cuenca del Caribe, originado en los Estados Unidos.

    Según el Imhpa, se esperan lluvias y vientos moderados a fuertes, especialmente en las regiones costeras y montañosas de la vertiente del Caribe panameño.

    Las condiciones meteorológicas asociadas con este frente frío podrían generar afectaciones, aunque por el momento no se descartan posibles eventos como deslizamientos de tierra o inundaciones en áreas vulnerables.

    El Imhpa instó a la población a tomar precauciones ante el riesgo de inclemencias climáticas y a mantenerse informados a través de los canales oficiales.

    Se recomienda a los residentes de las zonas más afectadas por el fenómeno meteorológico estar atentos a los boletines emitidos por las autoridades locales y meteorológicas durante los próximos días.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Revocan visa a Héctor Brands; embajador de Estados Unidos recuerda que ‘las visas son un privilegio, no un derecho’. Leer más
    • Aprehenden a dos mujeres, familiares del dirigente del Suntracs, Jaime Caballero. Leer más
    • ‘¿Otra obra que se dañará en meses?’ Ciudadanos reaccionan a los $26.1 millones para la cinta costera y Amador. Leer más
    • IMA: Conozca los puntos de venta de las agroferias para este lunes 27 y martes 28 de octubre. Leer más
    • Escándalo en Costa Rica: el abogado que visitaba el Palacio de las Garzas. Leer más
    • Panamá vs Costa Rica: Final de oro en los Juegos Centroamericanos. Leer más
    • Tim Hortons celebra la apertura de su tercera sucursal en Vía España, Panamá.. Leer más