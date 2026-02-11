Panamá, 11 de febrero del 2026

    BALANCE

    Frente frío en Panamá deja más de mil familias afectadas y daños en varias provincias

    Lluvias intensas, vientos y oleajes impactaron varias provincias.

    Getzalette Reyes
    Más de 1,000 familias resultaron afectadas tras el paso de sistemas frontales fríos que provocaron lluvias intensas, fuertes vientos y oleajes en distintas regiones del país, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

    Panamá reporta un nuevo frente frío, el cual provocará condiciones ventosas

    El balance preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) detalla que 1,028 familias, equivalentes a unas 5,920 personas, han sido impactadas por crecidas de ríos, deslizamientos de tierra y condiciones marítimas adversas.

    Entre las principales afectaciones se reportan daños en cultivos de subsistencia, sistemas de agua potable, caída de árboles, desprendimiento de techos y vías afectadas.

    Provincias con mayores afectaciones

    Las provincias y comarcas más impactadas son Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Coclé, Colón, Chiriquí, Veraguas, Panamá y Panamá Oeste, donde equipos de respuesta mantienen labores de monitoreo y asistencia directa.

    En la comarca Ngäbe Buglé se concentran algunas de las necesidades humanitarias más urgentes, debido a la pérdida de cultivos y daños en el abastecimiento de agua potable. Equipos de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades fueron desplegados para coordinar la ayuda correspondiente.

    Recomendaciones a la población

    Ante este panorama, el Sinaproc reiteró las siguientes medidas preventivas:

    + Evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y respetar las banderas rojas en playas.

    + Revisar y asegurar techos y objetos sueltos ante fuertes vientos.

    + Extremar precauciones en zonas propensas a deslizamientos o inundaciones.

    + Mantenerse informados a través de canales oficiales.

    + Reportar emergencias al 911 o al 520-4426.

    La institución indicó que continuará con el monitoreo permanente y la coordinación interinstitucional para brindar respuesta oportuna a las comunidades afectadas.

    ¿Qué es un frente frío?

    Un frente frío es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando una masa de aire frío avanza y desplaza a una masa de aire cálido.

    Al ser más denso, el aire frío se introduce por debajo del aire caliente, obligándolo a ascender rápidamente. Este proceso genera inestabilidad atmosférica que puede provocar:

    + Lluvias fuertes

    + Tormentas eléctricas

    + Vientos intensos

    + Descenso repentino de temperatura

    + Oleajes elevados en zonas costeras

    Su duración puede variar desde algunas horas hasta varios días, dependiendo de la intensidad del sistema.

    Getzalette Reyes

    Portadista


