Frente frío en Panamá deja más de mil familias afectadas y daños en varias provincias

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Más de 1,000 familias resultaron afectadas tras el paso de sistemas frontales fríos que provocaron lluvias intensas, fuertes vientos y oleajes en distintas regiones del país, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El balance preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) detalla que 1,028 familias, equivalentes a unas 5,920 personas, han sido impactadas por crecidas de ríos, deslizamientos de tierra y condiciones marítimas adversas.

Entre las principales afectaciones se reportan daños en cultivos de subsistencia, sistemas de agua potable, caída de árboles, desprendimiento de techos y vías afectadas.

Provincias con mayores afectaciones

Las provincias y comarcas más impactadas son Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Coclé, Colón, Chiriquí, Veraguas, Panamá y Panamá Oeste, donde equipos de respuesta mantienen labores de monitoreo y asistencia directa.

En la comarca Ngäbe Buglé se concentran algunas de las necesidades humanitarias más urgentes, debido a la pérdida de cultivos y daños en el abastecimiento de agua potable. Equipos de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades fueron desplegados para coordinar la ayuda correspondiente.

Lluvias y fuertes vientos impactan a más de 1,000 familias en Panamá tras sistema frontal. Foto/Cortesía

Recomendaciones a la población

Ante este panorama, el Sinaproc reiteró las siguientes medidas preventivas:

+ Evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y respetar las banderas rojas en playas.

+ Revisar y asegurar techos y objetos sueltos ante fuertes vientos.

+ Extremar precauciones en zonas propensas a deslizamientos o inundaciones.

+ Mantenerse informados a través de canales oficiales.

+ Reportar emergencias al 911 o al 520-4426.

La institución indicó que continuará con el monitoreo permanente y la coordinación interinstitucional para brindar respuesta oportuna a las comunidades afectadas.

¿Qué es un frente frío?

Un frente frío es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando una masa de aire frío avanza y desplaza a una masa de aire cálido.

Al ser más denso, el aire frío se introduce por debajo del aire caliente, obligándolo a ascender rápidamente. Este proceso genera inestabilidad atmosférica que puede provocar:

+ Lluvias fuertes

+ Tormentas eléctricas

+ Vientos intensos

+ Descenso repentino de temperatura

+ Oleajes elevados en zonas costeras

Su duración puede variar desde algunas horas hasta varios días, dependiendo de la intensidad del sistema.