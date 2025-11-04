Panamá, 04 de noviembre del 2025

    PROVINCIA DE COLÓN

    Fuerte de San Jerónimo en Portobelo resultó afectado por inundaciones tras intensas lluvias

    Getzalette Reyes
    MiCultura reporta daños en el fuerte de San Jerónimo por intensas lluvias en Portobelo. Foto/Cortesía/MiCultura

    El fuerte de San Jerónimo, ubicado en Portobelo, provincia de Colón, resultó afectado por inundaciones durante la tarde de este lunes 3 de noviembre, a causa de las fuertes lluvias registradas en la zona.

    El Ministerio de Cultura (MiCultura) informó que las precipitaciones, sumadas al incremento en los niveles de sedimentación en la bahía y a los efectos del cambio climático, ocasionaron el desbordamiento del borde costero y el anegamiento de áreas internas del fuerte, el cual forma parte del Sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO “Fortificaciones de la Costa Caribe de Panamá”.

    “Estos fenómenos confirman la vulnerabilidad del sitio ante los eventos climáticos extremos y la urgencia de intervenir con soluciones técnicas sostenibles”, señaló la entidad en un comunicado oficial.

    MiCultura destacó que actualmente se desarrollan trabajos de restauración integral tanto en el fuerte de San Jerónimo como en otras estructuras del conjunto monumental de Portobelo.

    Estas acciones forman parte de un plan de intervención y conservación que incluye:

    • Estudios especializados de las laderas y cuencas del área de Portobelo.

    • El diseño de un sistema integral de manejo de aguas pluviales y estabilización de suelos.

    • Intervenciones para reducir riesgos de erosión, inundaciones y pérdida de integridad estructural del monumento.

    • Acciones de salvaguarda del patrimonio cultural y fortalecimiento del desarrollo sostenible de las comunidades locales.

    Las fortificaciones de la costa Caribe de Panamá, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980, constituyen un ejemplo destacado de la arquitectura militar de los siglos XVII y XVIII.

    La designación incluye las fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo, que formaron parte del sistema defensivo que protegía el comercio transatlántico de la Corona de España, de acuerdo con la descripción oficial de la UNESCO.

