Fuerte terremoto en Colombia sacude y se siente en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ubicó preliminarmente el evento a 350 kilómetros al sureste de Jaqué, con una profundidad de 76 kilómetros. Colombia actualizó la magnitud en 7.4.

Un sismo de magnitud 7.4 se registró la mañana de este lunes 10 de agosto en Colombia y se sintió en distintos puntos de la ciudad de Panamá.

De acuerdo con el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:34:29 a.m., hora local, y tuvo una profundidad de 76 kilómetros.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: PRELIMINAR

Fecha: 2026-08-10

Hora: 7:34:29AM hora local

Magnitud: 7.2

Profundidad: 76km

Localizado en Colombia a 350km al sureste de Jaqué pic.twitter.com/LdSQB4Go5x — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) August 10, 2026

El epicentro fue localizado en Colombia, a unos 350 kilómetros al sureste de Jaqué, provincia de Darién, según los datos divulgados por la entidad.

El movimiento fue percibido por residentes de la capital panameña, quienes reportaron la sacudida poco después de las 7:34 a.m.

Se reportan personas saliendo de edificios tras el fuerte temblor registrado en Colombia, que también fue sentido en distintas zonas de Panamá.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/bdC6eQ9OiV — La Prensa Panamá (@prensacom) August 10, 2026

El Instituto de Geociencias indicó que los datos corresponden a un reporte preliminar, por lo que la magnitud, profundidad y localización pueden ser ajustadas posteriormente tras el análisis del evento.

Vistas de la magnitud del temblor en distintos puntos de la ciudad de Panamá.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/0C0Ym5FhFy — La Prensa Panamá (@prensacom) August 10, 2026

Omar Smith, director de Sinaproc, indicó que se mantienen en monitoreo con las distintas unidades en el interior del país para verificar las afectaciones.

Desde el #COE se mantiene el monitoreo y vigilancia ante el reciente movimiento telúrico percibido en Panamá Pacífico, Bella Vista, Alcalde Díaz, Don Bosco, San Miguelito y Panamá Oeste.

Recomendamos guardar la calma y seguir las cuentas oficiales de información. @igcpanamaup https://t.co/VEIPCe4pMz — SINAPROC PANAMA (@Sinaproc_Panama) August 10, 2026

Smith hizo un llamado a la calma a la población y recomendó que en caso de que se esté en edificios altos no usar los ascensores y bajar por las escaleras.

Las personas desalojaron varios edificios como Plaza Edison. Cortesía

Por redes sociales se reporta igualmente, que en varias zonas de la ciudad de Panamá, las personas decidieron salir de los edificios y mantenerse en la calle ante el temor de réplicas.

En la ciudad de Panamá las personas salieron de los edificios debido al fuerte temblor registrado este lunes 10 de agosto. LP/Yolanda Sandoval

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano actualizó la información del evento y estableció la magnitud en 7.4, con una profundidad de 96 kilómetros.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 2, 2026-08-10, 07:34 hora local Magnitud 7.4, profundidad 96 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/8LQZs0nsfF — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

El organismo ubicó el epicentro a 20 kilómetros de San José del Palmar, en Chocó, Colombia, y precisó que los datos aún están sujetos a cambios.

🇨🇴 | URGENTE: En Medellin se evacuaron áreas públicas y edificios por prevención tras el fuerte temblor en Colombia.



La misma situación se dió en ciudades como Bogotá y Cali donde se sintió fuerte el movimiento. pic.twitter.com/ieFZfbvXRM — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba informó que en la capital Quibdó se reportan heridos y graves daños en varias edificaciones.

Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer… https://t.co/tqfFPcdVx7 — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 10, 2026

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