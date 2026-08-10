Panamá, 10 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 10 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Fuerte terremoto en Colombia sacude y se siente en Panamá

    El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ubicó preliminarmente el evento a 350 kilómetros al sureste de Jaqué, con una profundidad de 76 kilómetros. Colombia actualizó la magnitud en 7.4.

    Katiuska Hernández
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Fuerte terremoto en Colombia sacude y se siente en Panamá
    Las autoridades recomiendan mantener la calma y bajar de los edificios altos por las escaleras. LP/Katiuska Hernández

    Un sismo de magnitud 7.4 se registró la mañana de este lunes 10 de agosto en Colombia y se sintió en distintos puntos de la ciudad de Panamá.

    De acuerdo con el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:34:29 a.m., hora local, y tuvo una profundidad de 76 kilómetros.

    El epicentro fue localizado en Colombia, a unos 350 kilómetros al sureste de Jaqué, provincia de Darién, según los datos divulgados por la entidad.

    El movimiento fue percibido por residentes de la capital panameña, quienes reportaron la sacudida poco después de las 7:34 a.m.

    El Instituto de Geociencias indicó que los datos corresponden a un reporte preliminar, por lo que la magnitud, profundidad y localización pueden ser ajustadas posteriormente tras el análisis del evento.

    Omar Smith, director de Sinaproc, indicó que se mantienen en monitoreo con las distintas unidades en el interior del país para verificar las afectaciones.

    Smith hizo un llamado a la calma a la población y recomendó que en caso de que se esté en edificios altos no usar los ascensores y bajar por las escaleras.

    Fuerte terremoto en Colombia sacude y se siente en Panamá
    Las personas desalojaron varios edificios como Plaza Edison. Cortesía

    Por redes sociales se reporta igualmente, que en varias zonas de la ciudad de Panamá, las personas decidieron salir de los edificios y mantenerse en la calle ante el temor de réplicas.

    Fuerte terremoto en Colombia sacude y se siente en Panamá
    En la ciudad de Panamá las personas salieron de los edificios debido al fuerte temblor registrado este lunes 10 de agosto. LP/Yolanda Sandoval

    Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano actualizó la información del evento y estableció la magnitud en 7.4, con una profundidad de 96 kilómetros.

    El organismo ubicó el epicentro a 20 kilómetros de San José del Palmar, en Chocó, Colombia, y precisó que los datos aún están sujetos a cambios.

    La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba informó que en la capital Quibdó se reportan heridos y graves daños en varias edificaciones.

    Información en desarrollo...

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

    Última Hora

    • 13:26 Temblor de 7.4 en Colombia causa graves daños materiales en varias ciudades Leer más
    • 13:09 Google puede alertarte antes de un sismo, pero no en Panamá Leer más
    • 12:47 Fuerte terremoto en Colombia sacude y se siente en Panamá Leer más
    • 11:48 ‘Los contenedores de basura del océano’: la dieta salvaje de los tiburones más temibles Leer más
    • 11:43 Todos necesitan a Trump: cómo Estados Unidos tutela los intereses opuestos de gobierno y oposición en Venezuela Leer más
    • 05:06 De descuentos por ausencias a giras como asistencia: así cambiaron los diputados el Reglamento Interno Leer más
    • 05:05 Tres años bajo fuego: la vida de un panameño en la guerra entre Rusia y Ucrania  Leer más
    • 05:04 Reconfiguración de circuitos vuelve a la Asamblea: San Miguelito perdería una curul y Panamá Oeste ganaría dos  Leer más
    • 05:03 Panamá tiene 4.5 médicos intensivistas por cada 100,000 habitantes: necesita hasta 10 Leer más
    • 05:02 Última reflexión del exdecano Enrique Mendoza: la medicina del futuro exige una nueva sede Leer más