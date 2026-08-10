Fuerte terremoto en Colombia sacude y se siente en Panamá

Un sismo de magnitud 7.4 se registró la mañana de este lunes 10 de agosto en Colombia y se sintió en distintos puntos de la ciudad de Panamá.
De acuerdo con el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:34:29 a.m., hora local, y tuvo una profundidad de 76 kilómetros.
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,— IGCPanamaUP (@igcpanamaup) August 10, 2026
Reporta el siguiente evento:
Estado: PRELIMINAR
Fecha: 2026-08-10
Hora: 7:34:29AM hora local
Magnitud: 7.2
Profundidad: 76km
Localizado en Colombia a 350km al sureste de Jaqué pic.twitter.com/LdSQB4Go5x
El epicentro fue localizado en Colombia, a unos 350 kilómetros al sureste de Jaqué, provincia de Darién, según los datos divulgados por la entidad.
El movimiento fue percibido por residentes de la capital panameña, quienes reportaron la sacudida poco después de las 7:34 a.m.
Se reportan personas saliendo de edificios tras el fuerte temblor registrado en Colombia, que también fue sentido en distintas zonas de Panamá.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/bdC6eQ9OiV— La Prensa Panamá (@prensacom) August 10, 2026
El Instituto de Geociencias indicó que los datos corresponden a un reporte preliminar, por lo que la magnitud, profundidad y localización pueden ser ajustadas posteriormente tras el análisis del evento.
Vistas de la magnitud del temblor en distintos puntos de la ciudad de Panamá.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/0C0Ym5FhFy— La Prensa Panamá (@prensacom) August 10, 2026
Omar Smith, director de Sinaproc, indicó que se mantienen en monitoreo con las distintas unidades en el interior del país para verificar las afectaciones.
Desde el #COE se mantiene el monitoreo y vigilancia ante el reciente movimiento telúrico percibido en Panamá Pacífico, Bella Vista, Alcalde Díaz, Don Bosco, San Miguelito y Panamá Oeste.— SINAPROC PANAMA (@Sinaproc_Panama) August 10, 2026
Recomendamos guardar la calma y seguir las cuentas oficiales de información. @igcpanamaup https://t.co/VEIPCe4pMz
Smith hizo un llamado a la calma a la población y recomendó que en caso de que se esté en edificios altos no usar los ascensores y bajar por las escaleras.
Por redes sociales se reporta igualmente, que en varias zonas de la ciudad de Panamá, las personas decidieron salir de los edificios y mantenerse en la calle ante el temor de réplicas.
Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano actualizó la información del evento y estableció la magnitud en 7.4, con una profundidad de 96 kilómetros.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 2, 2026-08-10, 07:34 hora local Magnitud 7.4, profundidad 96 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/8LQZs0nsfF— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026
El organismo ubicó el epicentro a 20 kilómetros de San José del Palmar, en Chocó, Colombia, y precisó que los datos aún están sujetos a cambios.
🇨🇴 | URGENTE: En Medellin se evacuaron áreas públicas y edificios por prevención tras el fuerte temblor en Colombia.— Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026
La misma situación se dió en ciudades como Bogotá y Cali donde se sintió fuerte el movimiento. pic.twitter.com/ieFZfbvXRM
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba informó que en la capital Quibdó se reportan heridos y graves daños en varias edificaciones.
Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer… https://t.co/tqfFPcdVx7— Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 10, 2026
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