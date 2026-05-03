Fuertes lluvias obligan a abrir la barrera para retener desechos en el río Juan Díaz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las lluvias intensas aumentaron el caudal del río Juan Díaz, obligando a abrir la barrera de retención y provocando el arrastre de basura acumulada.

Las fuertes lluvias que se registraron en distintos puntos del país este fin de semana han provocado un aumento significativo en el caudal de los ríos, generando fuertes corrientes que arrastran grandes cantidades de desechos hacia las zonas urbanas y costeras. El río Juan Díaz, en la ciudad de Panamá, no ha sido la excepción.

De acuerdo con la directora ejecutiva de la organización ambiental Laura González, la barrera de retención (conocida como BoB) instalada en este afluente tuvo que ser abierta por la crecida del río.

Este mecanismo de seguridad, explicó, está diseñado precisamente para activarse en momentos de alta carga hidráulica y velocidad del caudal, con el fin de evitar daños estructurales y garantizar su funcionamiento a largo plazo.

“Como saben, hay lluvias fuertes y corrientes intensas en todo Panamá. El río Juan Díaz no es la excepción. Nuestra barrera está abierta. Eso significa que el mecanismo de seguridad se activó. Lo diseñamos para eso, para que en momentos de alta carga y alta velocidad se abra”, explicó González.

Sin embargo, la apertura del sistema también tuvo un efecto inmediato visible: la corriente arrastró la basura acumulada en el cauce del río. Plásticos, residuos sólidos y otros desechos son conducidos por la corriente, lo que representa un reto adicional para los equipos de limpieza.

“Es muy doloroso, muy frustrante ver toda esta basura pasar. Hacemos un esfuerzo titánico para retenerla y sacarla rápidamente”, añadió González, quien destacó que los equipos trabajan de manera continua en la recolección de residuos en el área.

Las labores de Marea Verde se han intensificado en los últimos días debido a las condiciones climáticas, que incrementan la cantidad de desechos que llegan al río desde distintos puntos de la cuenca. El equipo ha reforzado las operaciones de contención y extracción, aunque reconoce que la magnitud del arrastre dificulta el control total en tiempo real.

Ante el panorama actual, las autoridades y los equipos de trabajo han reiterado el llamado a la población a tomar precauciones durante las lluvias, evitar acercarse a los afluentes y permanecer en sus hogares mientras persistan las condiciones adversas.

En Panamá, cada año se descargan al mar 102 mil 229 toneladas de basura, es decir, en promedio 280 toneladas por día, indican las estadísticas del más reciente informe publicado por el Programa de Naciones para el Medio Ambiente (2019).

“Estén seguros, quédense en casa. Mañana será un nuevo día para el equipo de Marea Verde y para todos los que trabajamos por un Panamá más limpio”, añadió González.

Las condiciones climáticas continúan siendo monitoreadas, mientras se espera una disminución de las lluvias en las próximas horas para retomar con mayor intensidad las labores de limpieza y recuperación del área afectada.