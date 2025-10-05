Fuertes lluvias provocan desbordamiento de quebradas y afectaciones en Boquete; suspenden clases

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, ocasionaron el desbordamiento de varias quebradas y afectaciones en distintos puntos de la comunidad.

Entre las áreas impactadas se encuentran sectores cercanos a la biblioteca, la entrada de El Salto, el centro del pueblo, Josefa Montero, El Tropezón, Palo Alto, la quebrada La Sumbona, Eco Park y Casa Vieja.

El Cuerpo de Bomberos de Boquete, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), mantiene labores de evaluación de daños y monitoreo en las zonas vulnerables para garantizar la seguridad de los residentes y atender posibles emergencias.

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en el distrito de Boquete, en Chiriquí, ocasionaron el desbordamiento de varias quebradas y afectaciones en distintos puntos. Un vehículo cae a uno de los afluentes. Por el momento no se reportan heridos.… pic.twitter.com/stEZVj2kIm — La Prensa Panamá (@prensacom) October 5, 2025

El jefe regional de los bomberos en Chiriquí, teniente coronel José Luis Bandini, informó que se cuenta con personal y voluntarios en estado de alerta para responder en caso de que las condiciones climáticas empeoren.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a extremar precauciones, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y reportar de inmediato cualquier situación de emergencia a los organismos de socorro.

Suspenden clases en Boquete y Cerro Punta

En horas de la tarde, el Ministerio de Educación (Meduca) informó que las clases para este lunes 6 de octubre quedaron suspendidas en Boquete y Cerro Punta debido a las lluvias.

Indicó que se tomó la decisión debido al reporte de deslizamientos y desbordamiento de afluentes que impiden el acceso a varios centros educativos.

#LOÚLTIMO Meduca suspende las clases para este lunes 6 de octubre en Boquete y Cerro Punta por las fuertes lluvias. Videos: Cortesía https://t.co/JHttbttIyp pic.twitter.com/smi69f9J30 — La Prensa Panamá (@prensacom) October 6, 2025

En tanto, la Alcaldía de Boquete, en conjunto con los estamentos de seguridad, activaron los protocolos de emergencia en toda la zona de Boquete.

Algunas personas quedaron atrapadas en el área mejor conocida como los Cano. Resulta que la quebrada San Martín se desbordó y hay algunas personas que no han podido salir.

El Sinaproc indicó, por su parte, que durante las últimas horas se han registrado dos deslizamientos de tierra.

Hasta el momento no se registran personas heridas ni desaparecidas, según los informes oficiales preliminares.