Fuertes lluvias provocaron 12 derrumbes y una vivienda colapsada en Boquete, Chiriquí

Las fuertes lluvias registradas el domingo 5 de octubre provocaron al menos 12 derrumbes directos sobre la carretera principal de la Ruta Sur, en el corregimiento de Palmira, distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.

Además, las autoridades locales confirmaron el colapso total de una vivienda y de un invernadero de pimentones, entre los daños materiales contabilizados en la zona.

Carlos Kuchler, representante del corregimiento de Palmira, informó que las cuadrillas trabajan de manera ininterrumpida para restablecer el tránsito en los caminos afectados, vitales para el transporte de productos agrícolas como café, leche, tomate y pimentones, así como para la movilidad de los residentes.

“El objetivo es restablecer cuanto antes el acceso, porque estas vías son esenciales para la economía local y para las familias que dependen del campo”, señaló Kuchler.

También se realizan labores para restaurar el suministro de agua potable, interrumpido por los efectos del mal tiempo.

La Junta Comunal de Palmira habilitó un punto de acopio para recibir donaciones de agua, alimentos secos e implementos de aseo, en apoyo a las familias afectadas.

Según reportes oficiales, las lluvias impactaron 25 viviendas, de las cuales cuatro familias fueron catalogadas como afectadas y 11 personas adultas permanecen en albergues temporales.

Entre las comunidades más afectadas se encuentran Boquete Centro, Bajo Grande, Palo Alto, Alto Quiel, Los Naranjos, Palmira, Volcancito y Jaramillo.